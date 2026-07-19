Ο Ρίτσαρντ Σιάο έχει πάρει θέση στο Metlife της Νέας Υόρκης και θα παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης απολαμβάνει τα events που προηγούνται του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας, δείχνοντας μάλιστα και την προτίμησή του στην πρώτη, μέσα από τα διαδοχικά stories που ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται στις VIP θέσεις του Metlife της Νέας Υόρκης στο οποίο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνοντας έτσι το «παρών» σ’ ένα ακόμη σπουδαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς.