Πρώτη εκτός έδρας νίκη επί της συμπολίτισσας και ιστορικής αντιπάλου, Λίβερπουλ, μετά από το 1999. Πρώτη νίκη συνολικά επί της Λίβερπουλ μετά από 23 ματς και το 2010. Πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες των «Ζαχαρωτών» και τον κόουτς Κάρλο Αντσελότι που προσπαθεί να βρει το πρώτο διαβατήριο της Εβερτον στους ομίλους του Champions League.

Mα περισσότερο από όλους από τον γενικό αρχηγό Ντάνκαν Φέργκιουσον, τον δεύτερο σκόρερ στην ιστορία της Εβερτον στην Premier League μετά τον Ρομελού Λουκάκου. Αγκάλιαζε... όποιον έβρισκε μπροστά του σχεδόν δακρυσμένος, γνωρίζοντας καλύτερα απ΄τον καθένα ότι αυτή η νίκη δεν ήταν για την Εβερτον ένα τρίποντο σαν όλα τ' άλλα...

"Coming here all the years and letting the blue side of the city down, it's been hard, it was difficult to take"

An emotional Seamus Coleman on Everton finally beating Liverpool at Anfield for the first time since 1999 pic.twitter.com/LosbvfPbbV

— Football Daily (@footballdaily) February 20, 2021