Γυρίζουμε το χρόνο στο μακρινό 2008. Τότε, 12 χρόνια, πριν, ο Άλαρνταϊς παίρνει την Μπλάκμπερν στη 19η θέση και την οδηγεί στην 15η χαρίζοντάς της την σωτηρία.

Σεζόν 2015-2016, η Σάντερλαντ είναι στην 19η θέση. Ο Άλαρνταϊς κερδίζει δυο θέσεις και μαζί μ' αυτές και την παραμονή!

Σεζόν 2016-2017. Η ώρα να σώσει και την Κρίσταλ Πάλας. Παρέλαβε την ομάδα 17η και την πήγε στη 13η θέση.

Το πιο πρόσφατο θαύμα του είναι η Έβερτον. Την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 την πήρε 13η και την πήγε στην 8η θέση!

Τώρα; Η Γουέστ Μπρομ που είναι στην προτελευταία θέση με 7 βαθμούς, πρέπει να σωθεί. Κι ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Γκουοτσουάν Λάι, ήξερε σε ποια χέρια να εμπιστευτεί την ομάδα του.

Ο θείος Σαμ, που δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ στα 66 του χρόνια υπέγραψε διετές συμβόλαιο γιατί ξέρει πως και του χρόνου θα είναι στην Premier League. Και ποιος μπορεί, δηλαδή, να τον αμφισβητήσει!

Η καριέρα του Άλαρνταϊς σε αριθμούς:

Μπόλτον: 272 ματς, 104νίκες, 75 ισοπαλίες, 93 ήττες

Νιούκαστλ: 24 ματς, 8 νίκες, 6 ισοπαλίες, 10 ήττες

Μπλάκμπερν: 90 ματς, 33 νίκες, 23 ισοπαλίες, 34ήττες

Γουέστ Χαμ: 181 ματς, 69 νίκες, 44 ισοπαλίες, 68 ήττες

Σάντερλαντ: 31 ματς, 9 νίκες, 9 ισοπαλίες, 13ήττες

Κρίσταλ Πάλας: 23 ματς, 9 νίκες, 2ισοπαλίες, 12 ήττες

Εβερτον: 26 ματς, 10 νίκες, 7 ισοπαλίες, 9 ήττες

Εχει κάτσει στον πάγκο των Νοτς Κάουντι και Μπλάκπουλ, ενώ βρέθηκε στο τιμόνι της εθνικής Αγγλίας για μόλις ένα ματς, στη νίκη επί της Σλοβακίας με 1-0 στις 7/9 του 2019 για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

