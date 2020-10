Η Γκλάντμπαχ κάνει απόψε πρεμιέρα στο Champions League, αντιμετωπίζοντας την Ίντερ στο «Τζουσέπε Μεάτσα» του Μιλάνο (21/10, 22:00, Cosmote Sport 8 HD).

Το βράδυ της Τρίτης (20/10), οι παίκτες της γερμανικής ομάδας πήγαν στο γήπεδο (και) των Νερατζούρι για την καθιερωμένη προπόνηση και, όπως συμβαίνει πλέον μόνιμα επί εποχής κορονοϊού, πέρασαν από έλεγχο πριν από την είσοδό τους σε αυτό.

Ο Μάρκους Τιράμ, όμως, είχε ξεχάσει το διαβατήριο στο ξενοδοχείο και, για να αποδείξει ποιος είναι, έψαξε τον εαυτό του στο Google και έδειξε φωτογραφίες του στον υπεύθυνο ασφαλείας (!), ώστε να μπορέσει να περάσει. Τα καλά του Διαδικτύου...

'Do you have any identification?'@MarcusThuram:

#DieFohlen pic.twitter.com/M6yEWCj8PO

Gladbach (@borussia_en) October 21, 2020