Ζιρού: Αρχηγός, 100άρης και δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στη Γαλλία! (pics & vid)

Ο διεθνής επιθετικός της Τσέλσι σκόραρε δις απέναντι στην Ουκρανία, την οποία το σύνολο του Ντεσάν διέλυσε με το ευρύ 7-1.

Βέβαια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι έγραψε ιστορία και ο Εντουάρντο Καμαβινγκά που που έγινε ο νεαρότερος ever διεθνής Γάλλος σε ανδρικό επίπεδο που πραγματοποίησε επίσημη καταγεγραμμένη εμφάνιση σε ηλικία 17 ετών και 332 ημερών και ο δεύτερος νεαρότερος σκόρερ με το ανάποδο ψαλίδι στο 9ο λεπτό του αγώνα.

Ο Ζιρού, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού καθώς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα με το γαλλικό εθνόσημο, βρήκε δίχτυα στο 24' και το 34' και με αυτά τα δυο τέρματα έφτασε στα 42 για να ξεπεράσει τα 41 του Πλατινί και να γίνει ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών για τους «τρικολόρ».

Στην καριέρα του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, έχει φυσικά και το μετάλλιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018...

Thierry Henry is the only man with more goals for France than Olivier Giroud.

100 caps

42 goals

1 World Cup

Forever underrated Oli #CFC pic.twitter.com/VzxX1RlVYW

