Ξένο σώμα θεωρείται στην Γιουβέντους ο Σάμι Κεντίρα, όπως επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Γερμανός μέσος έμεινε εκτός της λίστας της Γηραιάς Κυρίας για το Champions League, στην φάση ομίλων του οποίου η πρωταθλήτρια Ιταλίας θα αντιμετωπίσει Μπαρτσελόνα, Ντινάμο Κιέβου και Φερεντσβάρος.

«Δεν έχω λόγο να φύγω από την Γιουβέντους» έλεγε τον Μάιο ο Κεντίρα, τον οποίο όμως δεν υπολογίζει ο Αντρέα Πίρλο, όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει με τον αποκλεισμό του από την ευρώ – λίστα.

Στον αντίποδα, συμπεριλήφθηκαν οι νεαροί Τζιανλούκα Φραμπότα (αριστερό μπακ) και Μανόλο Πορτανόβα (μεσοεπιθετικός), όπως βεβαίως και οι τέσσερις νεοαποκτηθέντες: Αρτούρ, Γουέστον ΜακΚένι, Άλβαρο Μοράτα και Φεντερίκο Κιέζα.

Our 23-man for the @ChampionsLeague group stage #JuveUCL #ForzaJuve

JuventusFC (@juventusfcen) October 6, 2020