Δεν σηκώνει κεφάλι ο Εντέν Αζάρ. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός, μετά από μια πρώτη σεζόν που σημαδεύτηκε από τραυματισμούς, ξεκίνησε με το... αριστερό και την δεύτερη σεζόν του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Επέστρεψε από τις διακοπές όντας εκτός φόρμας και ο Ζινεντίν Ζιντάν τον άφησε εκτός από τον αγώνα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, στον οποίο η Βασίλισσα έμεινε στο 0-0.

Ο Γάλλος προπονητής, όμως, άφησε τον Βέλγο εκτός αποστολής και για τον αγώνα με την Μπέτις στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» (Σάββατο 26/09, 22:00, Cosmote Sport 2 HD), όπως και τον Μάρκο Ασένσιο, ο οποίος είχε ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατο όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση.

Στον αντίποδα, Ίσκο και Λούκας Βάθκεθ επιστρέφουν στην αποστολή, από την οποία απουσιάζουν σταθερά ο Μαριάνο, ο οποίος αναρρώνει από την επέμβαση που έκανε για αμυγδαλίτιδα, αλλά και ο τραυματίας Έντερ Μιλιτάο.

Our 22-man squad for the match against @RealBetis_en!#RMLiga | #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/VaXYlT98dZ

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) September 25, 2020