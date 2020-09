Μουρίνιο: «Νόμιζα ότι... πήρα όγκο, αλλά τελικά ήταν μικρότερα τα τέρματα» (vid)

Ο Πορτογάλος τεχνικός των «σπιρουνιών» αναφέρθηκε στο αστείο, όπως το χαρακτήρισε κι εκείνος, περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Πέμπτης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

«Στάθηκα στο κέντρο και άνοιξα τα χέρια μου. Νόμιζα ότι... είχα πάρει όγκο, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μικρότερα τα τέρματα και απαιτήσαμε την αλλαγή τους. Το είδαν και οι τερματοφύλακες, αλλά κι εγώ επειδή έχω μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα, ξέρω να τα διακρίνω αυτά» ανέφερε ο Μουρίνιο μετά το 3-1 της ομάδας του επί της Σκεντίγια.

Tottenham Hotspur boss Jose Mourinho reveals the extraordinary pre-game incident in which Spurs demanded that the goals be replaced!

“The goals were five centimetres too small!”

The joys of Europa League qualifying.

