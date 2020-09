Νοκ-άουτ από τη συνέχεια του ασιατικού Champions League έμεινε η Αλ Χιλάλ του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά τη δήλωση αποστολής 11 παικτών για το ματς της 6ης αγωνιστικής των ομίλων κόντρα στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Με ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι η κάτοχος του τροπαίου αποσύρθηκε αυτόματα από τον θεσμό, από τη στιγμή που δεν είχε τουλάχιστον 13 μέλη στην αποστολή της όπως προβλέπει ο ανάλογος κανονισμός και θεωρήθηκε υπαίτια για τη μη διεξαγωγή του αγώνα.

Ως εκ τούτου, μηδενίστηκαν όλοι οι αγώνες της στον όμιλο (ήταν πρώτη με 11 βαθμούς σε 5 ματς) και στην επόμενη φάση προκρίθηκαν η Αλ Αχλί από το Ντουμπάι και η Παχ Τακόρ από το Ουζμπεκιστάν.

