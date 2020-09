Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ σκόραρε δυο φορές από το σημείο του πέναλτι και μια με τρομερό αριστερό σουτ στην πολύ δύσκολη επικράτηση των Πρωταθλητών Αγγλίας απέναντι στα «παγώνια» του Μαρσέλο Μπιέλσα.

Διαμορφώνοντας το τελικό 4-3 στο 88', ο Σαλάχ κοίταξε την κάμερα και έβαλε τα χέρια του στ' αυτιά, έχοντας προφανώς σκεφτεί να αφιερώσει κάπου συγκεκριμένα το γκολ του.

Ο αποδέκτης του πανηγυρισμού του ήταν ο άλλοτε συμπαίκτης του στην εθνική Αιγύπτου, Μοαμέν Ζακάρια, ο οποίος περνάει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του αντιμετωπίζοντας ασθένεια που σταδιακά παραλύει όλο το σώμα από τα νεύρα και μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γιατρειά...

@MoSalah dedicated his winning goal tonight to his friend and Egypt teammate @MoamenZakaria, who is battling an incurable motor neurone disease pic.twitter.com/zkRkPTWXNG

