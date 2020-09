Μετά την ανακοίνωση της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη μονιμοποίηση του Αντρέ Σίλβα, η Μίλαν έπραξε αναλόγως με τον δικό της μέχρι πρότινος δανεικό από τους Αετούς, Άντε Ρέμπιτς.

Οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κροάτη φορ ως το 2025, έχοντας έρθει σε συμφωνία έπειτα από μήνες διαπραγματεύσων με το γερμανικό κλαμπ, καθώς όταν πέρυσι έγινε το deal των δανεισμών δεν είχε προστεθεί οψιόν αγοράς.

Έτσι, το σύνολο του Στέφανο Πιόλι θα διατηρήσει έναν από τους πιο συνεπείς και επικίνδυνους επιθετικά παίκτες του, ο οποίος πέτυχε 12 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ σε 30 συμμετοχές την περασμένη σεζόν.

Rebić 12

A new season, a new adventure, a new number

Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx

— AC Milan (@acmilan) September 12, 2020