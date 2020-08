Σεβίλλη – Ρόμα: Οι Ισπανοί βάφτισαν... Χρήστο Θεοδωράκη τον Θόδωρο Θεοδωρίδη! (pic)

Παραδοσιακά, οι Ισπανοί έχουν πρόβλημα με την προφορά των ελληνικών ονομάτων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση... βάφτισαν τον γενικό γραμματέα της UEFA, Θόδωρο Θεοδωρίδη, ο οποίος βρίσκεται στις εξέδρες του «MSV Arena» του Ντούισμπουργκ και παρακολουθεί τον αγώνα Σεβίλλη – Ρόμα για την φάση των «16» του Europa League.

«Ο Χοσέ Κάστρο και ο Χεσούς Αρόγιο, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Σεβίλλης, με τον γενικό γραμματέα της UEFA, Χρήστο Θεοδωράκη» (!) ήταν η φράση που συνόδευε την παρακάτω φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό των Ανδαλουσιανών στο Twitter. Σενιόρες, λίγη προσοχή δεν βλάπτει...

José Castro and Jesús Arroyo, Chairman and Deputy CEO of #SevillaFC, with the @UEFA General Secretary, Christos Theodorakis. #WeareSevilla #UEL pic.twitter.com/KwCkph4YTp

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 6, 2020