Η Αρσεναλ απολύει 55 άτομα και δείχνει ότι δεν θα κάνει μεταγραφές

Η Αρσεναλ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε ότι βρίσκεται στη στενάχωρη θέση απόλυσης 55 εργαζομένων σε διάφορα πόστα του συλλόγου. Αφού εξήγησε τις δυσκολίες που έχει επιφέρει στα οικονομικά της και τις μειώσεις σε παίκτες, προπονητές και γενικότερα στο προσωπικό της, η λονδρέζικη ομάδα υποστηρίζει ότι εξαιτίας του κορονοϊού και φοβούμενη ακόμα και δεύτερο κύμα, οφείλει να συμμαζέψει ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της.

Σε δεύτερη ανάγνωση βέβαια η εν λόγω ανακοίνωση στα social media σχολιάστηκε αμέσως ως και πρόθεση-προαναγγελία ότι δεν πρόκειται να γίνουν μεταγραφές. Τουλάχιστον όχι κάτι σημαντικό και δαπανηρό.

