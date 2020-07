Αγγλία: Αναβολή στις δοκιμές επαναφοράς του κόσμου στα γήπεδα!

Η Κυβέρνηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι από τον Οκτώβριο θα γίνει προσπάθεια να διεξαχθούν αθλητικές αναμετρήσεις με οπαδούς παρόντες στις εξέδρες, όμως, ίσως αυτό να αργήσει περισσότερο...

Ο Μπόρις Τζόνσον το μεσημέρι της Παρασκευής ανακοίνωσε πως σταματούν τουλάχιστον για 15 μέρες οι δοκιμές που λάμβαναν χώρα για την παρουσία οπαδών στα γήπεδα, λόγω της ανησυχίας που προκλήθηκε ξανά από την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού...

Σκωτία: Με οπαδούς στο γήπεδο από τα μέσα Σεπτέμβρη!

BREAKING

"Pilots of larger crowds at sports venues will not take place."

Boris Johnson confirms further lockdown lifting has been postponed pic.twitter.com/28q1Dui0Xw

— Football Daily (@footballdaily) July 31, 2020