Με Ιακίνι η Φιορεντίνα και τη νέα σεζόν (pic)

Τελικά, ούτε Μαουρίτσιο Σάρι, ούτε Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι, ούτε καν Ντανιέλε ντε Ρόσι. Ο προπονητής της Φιορεντίνα ΚΑΙ τη νέα σεζόν, παρά τα εκ του αντιθέτου σενάρια, θα είναι ο Τζουσέπε Ιακίνι.

Ο 56χρονος τεχνικός ανέλαβε τους Βιόλα τον Δεκέμβριο, διαδεχόμενος τον απολυθέντα Βιντσέντσο Μοντέλα και, αρχικά, είχε υπογράψει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

«Ο Μπέπε Ιακίνι ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα και πέτυχε, παρά τις δυσκολίες μιας μοναδικής και απίστευτης χρονιάς απ' όλες τις απόψεις» ανέφερε ο πρόεδρος Ρόκο Κομίζο για τον άλλοτε προπονητή των Σαμπντόρια, Παλέρμο και Ουντινέζε, μεταξύ άλλων, ο οποίος έχει την ομάδα στην δέκατη θέση της βαθμολογίας της Serie A, μια αγωνιστική πριν από το τέλος.

IACHINI CONFIRMED

ACF Fiorentina can confirm that Beppe Iachini will stay on as Fiorentina coach for the 2020/21 season

DETAILS https://t.co/V2znGLTKtO#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/HP7SLRNcxU

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 30, 2020