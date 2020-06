Η νέα εντυπωσιακή φανέλα της Μαρσέιγ είναι εμπνευσμένη από την πολυκατοικία της πόλης (pics)

Η Μαρσέιγ έβγαλε στο φως της δημοσιότητας, τις νέες φανέλες τις οποίες θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου τη νέα σεζόν.

Η φανέλα διαθέτει συνδυασμό κλασικών χρωμάτων της Μασσαλίας από λευκό και μπλε. Αυτός ο συνδυασμός, συμπληρώνεται με λεπτές λεπτομέρειες συμβολικών βασικών κατασκευών και κτιρίων. Φυσικά, από τη φανέλα δεν θα μπορούσε να λείπει και η χρυσή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος.

Η φανέλα είναι εμπνευσμένη από ένα από τα σημαντικότερα της πόλης της Μασσαλίας. Ο λόγος για την Πολυκατοικία της Μασσαλίας, ένα κτίριο κοινωνικής κατοικίας που σχεδίασε ο διάσημος Ελβετός αρχιτέκτονας, Λε Κορμπυζιέ.

Ο σύλλογος την περυσινή σεζόν αποφάσισε να αφήσει την Adidas, για την Puma η οποία είναι η μεγάλη σχεδιάστρια και της φετινής εμφάνισης.

Δείτε τις φωτογραφίες.

Shirt Alert: Puma have released Marseille's new home and away kits

What do you think? pic.twitter.com/F9v4HHZp2X

— Classic Football Shirts (@classicshirts) June 15, 2020