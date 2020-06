Κάταϊ: Ρατσιστικά σχόλια από την σύζυγό του, θέλουν να φύγει από τους Γκάλαξι (pics)

Ο Αλεξάνταρ Κάταϊ, που έπαιξε σε Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Πλατανιά, πλέον αγωνίζεται στους Γκάλαξι αλλά για το πόσο ακόμα κανείς δεν το ξέρει.

Κι αυτό διότι η σύζυγός του προέβη σε εμετικά σχόλια, με αφορμή τις διαδηλώσεις για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, όπου υπήρχαν και ακραίες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η Τέα Κάταϊ έγραψε στο Instagram: «Σκοτώστε τα σκ...α» και σε μια άλλη φωτογραφία από ληστεία αθλητικού καταστήματος σχολίασε «Black Nikes Matter».

When your wife ruins your career... Aleksander Katai wife “kill the shits” pic.twitter.com/JRIoR6Q8w3

— (@MotorJohn121) June 3, 2020