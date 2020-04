Ποδοσφαιριστής στην Κίνα άλλαξε την πινακίδα του αυτοκινήτου για να αποφύγει πρόστιμο από την αστυνομία (vid)

Ο Γιου Χαντσάο πριν λίγο καιρό «έσπασε» τα περιοριστικά μέτρα στην Κίνα, βγαίνοντας από το σπίτι με το αμάξι του. Οι αστυνομικές αρχές αντιλήφθηκαν τον έμπειρο μέσο, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν εκείνη τη στιγμή.

Ο 33χρονος μέσος, σταμάτησε λίγο πιο κάτω και άλλαξε τα γράμματα από την πινακίδα του αυτοκινήτου του, ώστε να μην τον εντοπίσει η αστυνομία.

Ωστόσο, ένας τύπος κατάφερε να βιντεοσκοπήσει την παράνομη ενέργεια του ποδοσφαιριστή και να την δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Ετσι, ο Χαντσάο συνελήφθη από την αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει 15 ημέρες φυλάκισης, πρόστιμο 5.000 κινεζικών γιουάν και 12 πόντους από το δίπλωμα του.

Σα να μην έφτανε μόνο αυτό, η ομάδα του Κουανγκτσόου Έβεργκραντ τον αποδέσμευσε από το ρόστερ, μετά τη παράβαση των αυστηρών μέτρων.

