Κορονοϊός: Ο Μουρίνιο έκανε προπόνηση σε παίκτες του χωρίς τήρηση του social distancing (pic & vid)

Εν μέσω κορονοϊού ένας τρομερά βασικός κανόνας είναι το να μην έρχονται κοντά όσοι βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Το λεγόμενο social distancing, ωστόσο, δεν τηρήθηκε από τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος πήρε κάποιους παίκτες του σε πάρκο έξω από το Λονδίνο και άφησε μία αρνητική εικόνα, καθώς διέρρευσε το λάθος του στα social media.

Οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ έκαναν σπριντάκια ανά δυάδες όντας πάρα πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, κάτι που απαγορεύεται στις μέρες της πανδημίας του Covid-19.

Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.

