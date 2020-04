Μασούρας: «Μένουμε σπίτι και σαν Θρύλος θα νικήσουμε» (vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει μέσω των social media να στέλνει το δικό του μήνυμα για παραμονή στο σπίτι αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές. Ο διεθνής άσος των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μασούρας, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό των Πειραιωτών, έστειλε το δικό του μήνυμα για ψυχραιμία, ευχαριστώντας παράλληλα το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας για την μάχη που δίνει με τον κορονοϊό.

#ΜένουμεΣπίτι, μένουμε ασφαλείς! Το μήνυμα του Γιώργου Μασούρα προς όλους μας αυτή τη δύσκολη περίοδο! / We #StayAtHome, we #StaySafe! Masouras' special message to all of us during these difficult times!#Olympiacos #TakeCareOfEachOther #WeKeepOnDreaming #Football #ThankYou pic.twitter.com/hohpj5YIDc

