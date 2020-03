Ο Κιν ευχήθηκε τηλεφωνικώς σε φαν της Έβερτον για την Ημέρα της Γυναίκας (vid)

Ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μιας φιλάθλου της Έβερτον ήταν η έκπληξη όταν σήκωσε το τηλέφωνο της κι άκουσε να της μιλάει ένας ποδοσφαιριστής των Ζαχαρωτών.

Ο λόγος για τον Μόις Κιν, τον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος σε συνεννόηση με το κλαμπ πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε την υποστηρίκτρια των Τόφιζ για να της ευχηθεί για την Ημέρα της Γυναίκας (21/3).

Με ανάρτηση που έκανε η αδερφή της στο twitter, ευχαρίστησε τον διεθνή στράικερ για το δώρο του που είχε ξεχωριστή σημασία, αφού η τυχερή φίλη βρίσκεται απομονωμένη στο σπίτι της.

Δείτε το βίντεο:

So Moise Kean just rung my sister @M155YMC to wish her a Happy Mothers Day!

She is self isolating due to being in remission, so this was a huge boast.

What an amazing club @Everton are! #BlueFamily pic.twitter.com/bPQIrJA6BJ

— Ped (@PED7) March 22, 2020