Κασάμι: Ελεύθερος μετά την... τρελή απόφαση του αφεντικού της Σιόν λόγω κορονοϊού! (pic)

Ο... τρελός πρόεδρος της Σιόν Κριστιάν Κονσταντίν... ξαναχτυπά!

Τώρα που οι ομάδες δεν είναι στη δράση ελέω κορονοϊού αποφάσισε να τερματίσει όλα τα συμβόλαια των παικτών που αρνήθηκαν να δεχτούν περικοπή μισθών.

Μάλιστα, το Football Swiss υποστηρίζει ότι ποδοσφαιριστές όπως οι Κασάμι και Αλεξ Σονγκ ήθελαν πρώτο να συμβουλευτούν δικηγόρο πριν προβούν σε οποιαδήποτε συμφωνία με τον ισχυρό άντρα της ομάδας.

Ετσι, ο Κασάμι, που έμεινε ελεύθερος - αν ισχύει το εν λόγω ρεπορτάζ - μπορεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θυμίζουμε πως πριν λίγες μέρες οι Ελβετοί ήταν βέβαιοι για επιστροφή του στο Λιμάνι και στον Ολυμπιακό.

INSANE! FC Sion's madcap president Christian Constantin has terminated the contracts of all players without notice after they failed to agree to a pay-cut in time.

Players such as Pajtim Kasami & Alex Song wished to secure themselves legally with lawyers before agreeing to sign. pic.twitter.com/ZyuE7RVfME

- (Stay at ) (@FootballSwiss) March 19, 2020