Ο Σάντος της Κοπεγχάγης τα έβαλε με αστυνομικό στους πανηγυρισμούς (vid)

Η τρέλα των παικτών και οπαδών της Κοπεγχάγης ητάν διάχυτη μετά το γκολ του Πεπ Μπιέλ, ο οποίος έκανε το 2-1 επί της Σέλτικ και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο 85'.

Μέσα σε κατάσταση έκστασης, ο Ισπανός μαζί με τους συμπαίκτες του έτρεξαν στο πέταλο του «Celtic Park» που βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας και η ορμή τους ήταν τόση που ούτε οι μαζεμένοι φρουροί στο σημείο δεν μπόρεσαν να τους σταματήσουν.

Ένας εκ των συμπαικτών του Ζέκα, μάλιστα, ο Μάικλ Σάντος επιτέθηκε σε έναν από τους αστυνομικούς, που προσπαθούσε να τους απομακρύνει και το βίντεο έγινε αμέσως viral.

Συνέπεια της έντασης που προκλήθηκε ήταν ο Βραζιλιάνος να κατηγορηθεί για επίθεση, αλλά σύμφωνα με την πλευρά της Κοπεγχάγης, το ίδιο θα συμβεί και στους δύο αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο συμβάν.

Did anyone else spot the Copenhagen player pushing the police officer? pic.twitter.com/0vH5uL0OP2

— Geeb (@Geeb1872) February 27, 2020