Ο... περονόσπορος καλά κρατεί στην Μπαρτσελόνα. Μετά τους σοβαρά τραυματίες Λουίς Σουάρες (ίσως προλάβει μερικά παιχνίδια) και Ουσμάν Ντεμπελέ (εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν), αλλά και τον Τζόρντι Άλμπα, ο οποίος θα λείψει για μερικές ημέρες ακόμα, ο Κίκε Σετιέν θα στερηθεί για έναν μήνα και των υπηρεσιών του Σέρτζι Ρομπέρτο.

Ο Καταλανός μέσος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνταν κυρίως ως δεξί μπακ, θα μείνει τρεις με τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης, λόγω μυϊκού τραυματισμού στον προσαγωγό του δεξιού μηρού.

BREAKING NEWS | MEDICAL ANNOUNCEMENT

SergiRoberto10 has injured an adductor muscle in his right thigh

— FC Barcelona (FCBarcelona) February 23, 2020