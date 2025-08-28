Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φορά τη νέα σεζόν η διεθνής Αμερικανίδα Γιοβάνα Σέκουλιτς, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «χτίζει» σε στέρεες βάσεις το ρόστερ της γυναικείας ομάδας πόλο, εντάσσοντας μια σπουδαία αθλήτρια με διεθνείς παραστάσεις και μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της. Ο λόγος για τη Γιοβάνα Σέκουλιτς, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο του Πειραιά και ετοιμάζεται να φορέσει το ερυθρόλευκο σκουφάκι τη νέα σεζόν.

Η 21χρονη φουνταριστή, με σερβικές ρίζες και αμερικανικό διαβατήριο, έχει ήδη προλάβει να χτίσει εντυπωσιακό βιογραφικό με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, κατακτώντας:το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023,

καθώς και το χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2024. Ήταν, επίσης, παρούσα στην Ολυμπιακή αποστολή των ΗΠΑ για το Παρίσι 2024, ενώ αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου η ομάδα της κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Έναρξη συνεργασίας με τη Γιοβάνα Σέκουλιτς

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γιοβάνα Σέκουλιτς. Η διεθνής αθλήτρια με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, γεννημένη στη Σερβία (ημ. γέννησης 7/11/2002), υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

H Γιοβάνα Σέκουλιτς αγωνίζεται ως φουνταριστή, αλλά και στις θέσεις της περιφέρειας. Με την Εθνική ομάδα Γυναικών των ΗΠΑ, αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2024, ενώ έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, καθώς και μία ακόμη πρώτη θέση στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2024. Επίσης, ήταν μέλος της Εθνικής Αμερικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπως και στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (τέταρτη θέση).

Η δήλωση της Γιοβάνα Σέκουλιτς: «Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να συνεισφέρω στην ομάδα μας με τον καλύτερο τρόπο. Η επιστροφή στα Βαλκάνια έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, αφού γεννήθηκα στη Σερβία. Ανυπομονώ να ζήσω στην Ελλάδα, να γνωρίσω την κουλτούρα της υδατοσφαίρισης εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη που θα γνωρίσω τους προπονητές και τις συμπαίκτριές μου. Στον σύλλογο υπάρχουν και άλλες ομάδες και ελπίζω, να μπορέσω να παρακολουθήσω μερικά από τα παιχνίδια και των άλλων τμημάτων».

Προηγούμενες ομάδες:

2021-23 Princeton University (ΗΠΑ)»