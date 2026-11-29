Ανησυχία για άλλη μία φορά στην Ντόρτμουντ προκάλεσε ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Νέος συναγερμός στη Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα, απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Λεβερκούζεν για την 11η αγωνιστική της Bundesliga, όταν ο Μεντίνα τον κλώτσησε στο πόδι.

Ο Καρέτσας έπεσε στο χορτάρι και έδειχνε να πονάει αρκετά, με το ιατρικό επιτελείο των Βεστφαλών να σπεύδει να τον βοηθήσει. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ αντικαταστάθηκε από τον Φάμπιο Σίλβα.