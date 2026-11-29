Ντόρτμουντ: Ανησυχία με Καρέτσα - Αποχώρησε τραυματίας
Νέος συναγερμός στη Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα, απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Λεβερκούζεν για την 11η αγωνιστική της Bundesliga, όταν ο Μεντίνα τον κλώτσησε στο πόδι.
Ο Καρέτσας έπεσε στο χορτάρι και έδειχνε να πονάει αρκετά, με το ιατρικό επιτελείο των Βεστφαλών να σπεύδει να τον βοηθήσει. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ αντικαταστάθηκε από τον Φάμπιο Σίλβα.
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🤕 NOUVELLE BLESSURE POUR KONSTANTINOS KARETSAS 🇬🇷 ? Le crack grec semble touché sur cet extrait et doit quitter ses partenaires. Il est remplacé par Fabio Silva 🇵🇹. Il s'agirait déjà de sa troisième blessure depuis le début de la saison… https://t.co/EO5mbXjcQv— Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 29, 2026
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