Ο Κώστας Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο Gazzetta τη δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού στο Χαριλάου.

Για ρίξτε μία ματιά…

Ποια είναι τα έξι τελευταία αποτελέσματα του Ολυμπιακού εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα; Δυο νίκες (2-0, 1-0), τρεις ισοπαλίες (1-1, 0-0, 2-2) και μία ήττα (0-2).

Ποια είναι τα έξι τελευταία αποτελέσματα του Ολυμπιακού εκτός έδρας με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα; Δύο νίκες (1-0, 2-0), τρεις ισοπαλίες (όλες 1-1) και μία ήττα (0-1).

Ποια είναι τα έξι τελευταία του Ολυμπιακού εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα; Δύο νίκες (3-2, 4-2) και τέσσερις ήττες (1-2, 1-3, 1-2, 0-2).

Ποια είναι τα έξι τελευταία αποτελέσματα του Ολυμπιακού με τον Άρη για το πρωτάθλημα; Μία νίκη (2-1), δύο ισοπαλίες (0-0, 1-1) και τρεις ήττες (όλες 1-2).

Μοιάζει λίγο…δύσκολο, αλλά είναι ξεκάθαρο: το Χαριλάου αποτελεί την πιο σκληρή έδρα για τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια! Μαζί του έχει φέρει τα λιγότερο καλά η, αν θέλετε αλλιώς τα χειρότερα αποτελέσματα. Και μην νομίζετε ότι το περιορίζω στα έξι τελευταία ματς για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Αν πάρουμε τα εννιά τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες…Υπήρξε, όντως, μία εποχή που ο Ολυμπιακός πήγαινε στο Χαριλάου και κέρδιζε συνέχεια. Αλλά ήταν απλά ένα μικρό διάστημα τεσσάρων αγώνων, με τέσσερα διπλά.

Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι τον Ολυμπιακό περιμένει απόψε μία δύσκολη αποστολή, που γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς ο μεν Άρης είχε όλη την εβδομάδα να προετοιμαστεί ακριβώς γι΄ αυτό το παιχνίδι, ο δε Ολυμπιακός είχε μία προπόνηση, αφού έπαιζε Πέμπτη βράδυ με τη Μίλαν. Πόση σημασία μπορεί να έχει αυτό; Μόνο μετά το παιχνίδι θα το ξέρουμε, αλλά ας λάβουμε υπόψιν μας ότι…

Στο περσινό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός πήγε κι έφερε 0-0 στο Χαριλάου λίγες ημέρες μετά το Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1 στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τη σεζόν 2022-23 ο Ολυμπιακός πήγε κι έχασε 1-2 στο Χαριλάου λίγες ημέρες μετά το Ολυμπιακός-Φράιμπουργκ για το Γιουρόπα Λιγκ.

Λογικά ο Ιμανόλ σκέφτεται να κάνει ένα εκτεταμένο ροτέισον στον σημερινό αγώνα, ώστε να έχει φρέσκα πόδια η ομάδα του. Άλλωστε, αυτό κάνει πάντα από τότε που ανέλαβε την ομάδα.

Μετά το Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια (2-1) έπαιξε με έξι αλλαγές στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (0-1).

Μετά το Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (0-1) έπαιξε με εφτά αλλαγές στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (0-2).

Μετά το Ολυμπιακός-Σπάρτα (1-0) έπαιξε με εφτά αλλαγές στο Ολυμπιακός-Καλαμάτα (5-0)

Μετά το Ρεν-Ολυμπιακός (0-0) έπαιξε με εφτά αλλαγές στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (1-0).

Μάλλον εύκολη η πρόβλεψη ότι και με τον Άρη θα έχουμε άλλες έξι-εφτά αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που έπαιξε με τη Μίλαν…

Άσχετο: Τον πατέρα του Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ έχασε ο Ιμανόλ. Απεβίωσε την Πέμπτη, ημέρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, σε ηλικία 87 ετών στο Σαν Σεμπαστιάν, στην Ντονόστια, απ΄ όπου κατάγεται ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άφησε πίσω του την σύντροφο του Άννα Μαρία Μπαρενεξέα, εφτά παιδιά, 13 εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Συλλυπητήρια στον Ιμανόλ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το παιχνίδι με τη Μίλαν ήταν το πρώτο του Σμαΐλοβιτς στο Γιουρόπα Λιγκ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Βόσνιος στόπερ έπαιξε ως κεντρικός στην άμυνα τριών και δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έλαμψε, όμως και καλές επεμβάσεις και άμυνες είχε (ψηλά και χαμηλά) και έβγαλε την μπάλα μπροστά, δύο φορές με τέλειες πάσες.

«Κάτι» έχει αυτό το παιδί. Ίσως και κάτι δεν έχει. Για παράδειγμα το να χάνει μία κεφαλιά όπως την έχασε στο α΄ ημίχρονο από τον πολύ κοντύτερο του Σισέ η, γενικά να μην καθαρίζει όπως πρέπει κάποιες μάχες στον αέρα, δεν είναι καλό για στόπερ 1μ90. Δεν τον βοήθησε σίγουρα η μάσκα (λόγω της σπασμένης μύτης του-κάποια στιγμή μάλιστα τον ενοχλούσε και την πέταξε), αλλά το έχω προσέξει και σε άλλα παιχνίδια ότι αφήνει ζωντανές μπάλες στον αέρα.

Από την άλλη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να παίζεις αραιά και που, όπως ο Σμαΐλοβιτς, και να αποδίδεις το μάξιμουμ. Αν μη τι άλλο, όμως, όσο τον βλέπουμε λέμε ότι «βγάζει» μία προοπτική.

Και για το τέλος ένα ιμότζι