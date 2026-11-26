Η Μίλαν επιστρέφει στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με τον Ιντζάγκι να θυμάται τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας το 2007 και να έχει ένα μήνυμα για το αποψινό ματς.

Ο Φιλίπο Ιντζάγκι έχει κρατήσει απο την Αθήνα μόνο ευχάριστες αναμνήσεις αφού στον τελικό του Champions League, στις 23 Μαίου του 2007 με δύο γκολ απέναντι στην Λίβερπουλ χάρισε το τρόπαιο στην Μίλαν. Η Μίλαν που θα αγωνιστεί στο Γεώργιος Καραισκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό (26/11, 19:45 Live στο Gazzetta), έφερε ευχάριστες συναισθηματικά στιγμές της εποχής Μπερλουσκόνι.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν και εθνικής Ιταλίας μίλησε στο «Gazzetta dello sport» για εκείνον τον μεγάλο τελικό αλλά και πως το έζησε τότε:

«Στην Αθήνα, έζησα μια από τις πιο σημαντικές νύχτες της καριέρας μου, οπότε είναι μια πόλη που συνδέω με ξεχωριστές αναμνήσεις και γι' αυτό θα παραμείνει πάντα κοντά στην καρδιά μου».

Επίσης, μίλησε για τον Κακά μετά την κίνηση για το 2-0 που όπως είπε ήταν μια από τις πιο έντονες στιγμές:

«Η πιο δυνατή στιγμή ήταν, φυσικά, το δεύτερο γκολ. Λίγο αργότερα, συνειδητοποίησα ότι το κύπελλο ήταν πολύ κοντά». Ωστόσο, έδωσε έμφαση για τις επόμενες μέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου:

«Μετά από εκείνον τον τελικό, δεν κοιμήθηκα για δέκα μέρες. Ξύπνησα στη μέση της νύχτας σκεπτόμενος ότι αυτή η νίκη, με τα γκολ μου, ήταν ένα όνειρο».

Όπως είπε ο ίδιος εκείνη η κατάκτηση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για την προσωπική του πορεία:

Προερχόμασταν από μια απογοήτευση που είχα βιώσει απ' έξω, από τις κερκίδες, και επιτέλους μπόρεσα να βρεθώ στο γήπεδο για να συνεισφέρω στη νίκη. Η μοίρα μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία».

Πλέον ο θρύλος της Μίλαν, προπονεί την Παλέρμο στη Serie B, αλλά κρατάει με την Μίλαν πολύ δυνατές σχέσεις με τον ίδιο να αναφέρεται στους «ροσονέρι» αλλά και για το επικείμενο αγώνα που έχει με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα:

«Πέρασα μερικά εξαιρετικά χρόνια στη Μίλαν, ο δεσμός με τους οπαδούς γεννήθηκε από γκολ, νίκες, αλλά και από τη δέσμευση που πάντα προσπαθούσα να καταβάλω. Ελπίζω να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα με χαρακτήρα και να επιστρέψουν σπίτι έχοντας ζήσει μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά».