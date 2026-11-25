Απίστευτο σκηνικό στο Champions League Ασίας, όταν ο διαιτητής του αγώνα ανάμεσα σε Αλ Τζαζίρα και Γκολ Γκοχάρ φάνηκε τα είχε... τσούξει πριν το ματς.

Τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο, αλλά ένας Σύριος διαιτητής αποφάσισε να το πάει σε άλλο επίπεδο. Ο λόγος για τον Χανά Χατάμπ, ο οποίος φάνηκε να βρίσκεται υπό την επήρεια μέθης κατά τη διάρκεια αγώνα Champions League στην Ασία ανάμεσα στην Αλ Τζαζίρα και την Γκολ Γκοχάρ!

Συγκεκριμένα, βίντεο που κυκλοφορούν στα media δείχνουν τον διαιτητή σε τραγική κατάσταση, ανήμπορο να διακρίνει σε ποιόν ποδοσφαιριστή πρέπει να βγάλει κίτρινη κάρτα.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι αποτέλεσε η φάση του 32΄, όταν ο Σύριος διαιτητής τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον... τερματοφύλακα της Αλ Τζαζίρα, Ντερσίν Ντεστάνογλου, για ένα φάουλ που είχε διαπράξει συμπαίκτης του στο κέντρο του γηπέδου!

Ο Τούρκος έμεινε να τον κοιτά απορημένος μαζί με τους συμπαίκτες του, προτού ακολουθήσει το ξέσπασμα του προπονητή της Αλ Γκοχάρ, ο οποίος φώναζε από τον πάγκο πως ο διαιτητής είναι μεθυσμένος.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ασίας (AFC),πάντως, έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και αντικατέστησε τον Σύριο διαιτητή στο ημίχρονο του αγώνα. Από την πλευρά του, ο προπονητής της Γκολ Γκοχάρ έριξε τα βέλη του προς τον ρέφερι μετά τον αγώνα, τονίζοντας πως άπαντες είχαν καταλάβει πως δεν ήταν σε φυσιολογική κατάσταση.

«Ο διαιτητής στον αγώνα με την Αλ Τζαζίρα δεν ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, και μάλιστα ακόμη και οι παίκτες της Αλ Τζαζίρα μάς είπαν το ίδιο πράγμα. Ο σύλλογος ενημέρωσε αμέσως τους αξιωματούχους του αγώνα και προειδοποίησε ότι δεν θα αγωνιζόμασταν εάν η κατάσταση παρέμενε ως είχε» τόνισε.