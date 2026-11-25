Ελλάδα Κ17 - Κατάρ Κ17: Παρουσία Ινφαντίνο η νίκη της γαλανόλευκης
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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, βρέθηκε στις εξέδρες και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Ελλάδας Κ17 απέναντι στο Κατάρ για τη φάση των ομίλων.
Η Εθνική Παίδων έκανε το 3/3 στον όμιλο και με τη νίκη απέναντι στο Κατάρ κατάφερε να καταλάβει την πρωτιά του ομίλου, έχοντας εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17. Η νίκη της Ελλάδας μάλιστα σημειώθηκε κάτω από το βλέμμα του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες και παρακολούθησε από κοντά την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του Βασίλη Παπαδάκη.
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