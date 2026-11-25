Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε πως το περασμένο καλοκαίρι δέχθηκε πρόταση για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στον Ρομάριο τους λόγους που τον οδήγησαν να την αρνηθεί.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το όνομά του βρισκόταν πολύ ψηλά για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας.

Ο Καταλανός τεχνικός μίλησε στην εκπομπή «Romario TV»,του Βραζιλιάνου πρώην ποδοσφαιριστή Ρομάριο και αναφέρθηκε στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι με τους Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, ενώ στις συζητήσεις συμμετείχε αρχικά και ο Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι Ιταλοί τον σκέφτηκαν για μια τόσο σημαντική θέση, ωστόσο εξήγησε πως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη πρόταση εκείνη την περίοδο.

«Ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου το γεγονός ότι με σκέφτηκαν για την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας. Σχεδόν ένιωθα άσχημα που έπρεπε να πω όχι σε μια τέτοια χώρα. Όμως, η πρόταση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία είχα πραγματικά ανάγκη να σταματήσω», δήλωσε αρχικά.

«Ο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο, τους οποίους αγαπώ πολύ, επικοινώνησαν μαζί μου σε μια περίοδο που είχα ανάγκη να κάνω ένα διάλειμμα. Αν μου το είχαν ζητήσει σε έναν ή δύο χρόνια, πιθανότατα θα είχα δεχθεί.

Αποφάσισα να ξεκουραστώ και ήρθα εδώ, στην Μπαΐα, για να αφιερώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου. Είμαι προπονητής εδώ και 18 χρόνια. Κάθε τρεις ημέρες, αγώνας. Κάθε τρεις ημέρες, αγώνας. Πρέπει να κατακτήσεις το τρεμπλ, πρέπει να κατακτήσεις το τρεμπλ... Και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που λες “Ουφ”.

Είναι σαν να τρως μακαρόνια κάθε μέρα: ακόμη και ένα κομμάτι κρέας αποτελεί αλλαγή», πρόσθεσε ο Γκουαρδιόλα.