Το CAS δικαίωσε τη Σενεγάλη, η οποία πήρε πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τον Σαντιό Μανέ να εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη.

Ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής επέστρεψε στη Σενεγάλη, μετά την έφεση που είχε ασκήσει η χώρα στο CAS, με την απόφαση να γίνεται σήμερα Τρίτη (24/11) γνωστή.

Υπενθυμίζεται πως η Σενεγάλη είχε επικρατήσει στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο με 1-0, ωστόσο ο τίτλος αφαιρέθηκε από την CAF και δόθηκε στην αντίπαλο των Λιονταριών της Τεράνγκα.

Μετά την σημερινή απόφαση, ο αρχηγός της ομάδας, Σαντιό Μανέ, έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του, αλλά και να στείλει μήνυμα υποστήριξης στο Μαρόκο.

«Η απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, που αποδίδει στη Σενεγάλη τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αφρικής, μας γεμίζει χαρά. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Γνωρίζω τις προσπάθειες και τις θυσίες που έκανε ο καθένας για αυτό το δεύτερο αστέρι”, ανέφερε αρχικά ο Μανέ.

Απευθύνω ένα μήνυμα σεβασμού και ενθάρρυνσσης προς τον λαό του Μαρόκου και τους παίκτες της μαροινής ομάδας. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική πορεία και μπορούν να είναι περήφανοι γι’ αυτό. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Η Σενεγάλη και το Μαρόκο είναι δύο αδελφοί λαοί. Είθε το πάθος για το ποδόσφαιρο να συνεχίσει να μας φέρνει πιο κοντά. Συγχαρητήρια σε όλους τους Σενεγαλέζους. Αυτή η νίκη ανήκει και σε εσάς».

