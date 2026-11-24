Σενεγάλη: Το πρώτο μήνυμα του Μανέ μετά την επιστροφή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στα Λιοντάρια της Τεράνγκα
Ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής επέστρεψε στη Σενεγάλη, μετά την έφεση που είχε ασκήσει η χώρα στο CAS, με την απόφαση να γίνεται σήμερα Τρίτη (24/11) γνωστή.
Υπενθυμίζεται πως η Σενεγάλη είχε επικρατήσει στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο με 1-0, ωστόσο ο τίτλος αφαιρέθηκε από την CAF και δόθηκε στην αντίπαλο των Λιονταριών της Τεράνγκα.
Μετά την σημερινή απόφαση, ο αρχηγός της ομάδας, Σαντιό Μανέ, έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του, αλλά και να στείλει μήνυμα υποστήριξης στο Μαρόκο.
«Η απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, που αποδίδει στη Σενεγάλη τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αφρικής, μας γεμίζει χαρά. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Γνωρίζω τις προσπάθειες και τις θυσίες που έκανε ο καθένας για αυτό το δεύτερο αστέρι”, ανέφερε αρχικά ο Μανέ.
Απευθύνω ένα μήνυμα σεβασμού και ενθάρρυνσσης προς τον λαό του Μαρόκου και τους παίκτες της μαροινής ομάδας. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική πορεία και μπορούν να είναι περήφανοι γι’ αυτό. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
Η Σενεγάλη και το Μαρόκο είναι δύο αδελφοί λαοί. Είθε το πάθος για το ποδόσφαιρο να συνεχίσει να μας φέρνει πιο κοντά. Συγχαρητήρια σε όλους τους Σενεγαλέζους. Αυτή η νίκη ανήκει και σε εσάς».
🚨🇸🇳 Sadio Mané: “The decision of the court of arbitration for sport that restores senegal to its title of african champion fills us with joy”. “Thank you to my teammates. i know the efforts and the sacrifices that each one has made for this second star”. “I address a message of respect and encouragement to the Moroccan people and to the players of Morocco. They have achieved a beautiful run and can be proud of it. I wish them the best for the future”. “Senegal and Morocco are two brother peoples. May the passion for football continue to bring us closer”. “Congratulations to all Senegalese. This win is also yours”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2026
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