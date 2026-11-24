Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί γιατί ο προπονητής άφησε στον πάγκο τον καλύτερο παίκτη του; Γιατί επέμεινε σε έναν ντεφορμέ επιθετικό ή γιατί δεν έκανε την αλλαγή που έβλεπε όλο το γήπεδο; Εύκολη η κριτική από την εξέδρα ή τον καναπέ. Τι θα γινόταν, όμως, αν έπρεπε να πάρεις εσύ τις αποφάσεις;

Το Interwetten Fantasy Champions League σου δίνει αυτή ακριβώς την ευκαιρία! Να αναλάβεις τον ρόλο του προπονητή, να δημιουργήσεις τη δική σου ομάδα με αστέρες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να ανταγωνιστείς εκατοντάδες άλλους Fantasy Managers.

Και επειδή η δόξα της κορυφής δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, το παιχνίδι συνοδεύεται από επίσημες φανέλες της Λίβερπουλ, μια ταξιδιωτική δωροεπιταγή μεγάλης αξίας και δύο μεγάλες κληρώσεις με επιπλέον δώρα!

Φτιάξε την ομάδα που θα ήθελες να προπονείς!

Εμπαπέ ή Χάαλαντ; Ένας επιπλέον επιθετικός ή περισσότερη ποιότητα στη μεσαία γραμμή; Οι αποφάσεις είναι δικές σου, αλλά υπάρχει ένας περιορισμός: το διαθέσιμο μπάτζετ.

Στο Interwetten Fantasy Champions League επιλέγεις ποδοσφαιριστές από τις ομάδες της διοργάνωσης, χτίζεις το ρόστερ σου και προσπαθείς να συγκεντρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, με βάση τις πραγματικές επιδόσεις των παικτών στους αγώνες του Champions League.

Η πρόκληση δεν τελειώνει στην αρχική επιλογή της ενδεκάδας. Μπορείς να πραγματοποιείς μεταγραφές, να προσαρμόζεις την ομάδα σου στις συνθήκες κάθε αγωνιστικής και να ορίζεις αρχηγό, αναζητώντας τον κατάλληλο συνδυασμό ποδοσφαιριστών που θα σε οδηγήσει ψηλότερα στην κατάταξη.

Γιατί άλλο πράγμα είναι να αναγνωρίζεις έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άλλο να προβλέπεις πότε θα κάνει τη διαφορά!

Τα μεγάλα έπαθλα: Ταξίδι και επίσημες φανέλες της Λίβερπουλ!

Η μάχη για την κορυφή έχει και ξεχωριστά κίνητρα.

Ο μεγάλος νικητής της συνολικής βαθμολογίας θα κερδίσει δώρα* συνολικής αξίας 1.000€ (ταξιδιωτική δωροεπιταγή) για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι της επιλογής του.

Παράλληλα, οι πέντε πρώτοι της League Phase και οι πέντε πρώτοι της Knockout Phase θα κερδίσουν από μία επίσημη φανέλα της Liverpool FC. Συνολικά, δέκα φανέλες περιμένουν τους Fantasy Managers που θα ξεχωρίσουν στις δύο φάσεις της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία διαμορφώνεται από τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών στους πραγματικούς αγώνες. Κάθε γκολ, κάθε ασίστ και κάθε επιτυχημένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη διεκδίκηση των επάθλων.

Ακόμη κι αν έχασες έδαφος, υπάρχει χρόνος για το come back!

Το Champions League έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά στο Interwetten Fantasy δεν χρειάζεται να έχεις συμμετάσχει από την πρώτη αγωνιστική για να μπεις στη μάχη της βαθμολογίας!

Κι αυτό γιατί υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για όσους δημιουργούν την ομάδα τους μεσούσης της σεζόν: για κάθε αγωνιστική που έχει ήδη ολοκληρωθεί, πιστώνονται αυτόματα στη νέα ομάδα οι μέσοι βαθμοί που συγκέντρωσαν όλοι οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη αγωνιστική!

Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να καλύψεις από το μηδέν το χαμένο έδαφος. Η ομάδα σου αποκτά βαθμολογική αφετηρία βάσει του μέσου όρου των προηγούμενων αγωνιστικών και από εκεί και πέρα αναλαμβάνεις εσύ τα ηνία!

Αρκεί να δημιουργήσεις την ομάδα σου πριν από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής, ώστε να αρχίσει να συγκεντρώνει κανονικά βαθμούς από τις πραγματικές επιδόσεις των ποδοσφαιριστών σου. Αν εγγραφείς ενώ μια αγωνιστική βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, θα λάβεις τη μέση βαθμολογία και γι' αυτήν, ξεκινώντας κανονικά από την επόμενη.

Και υπάρχει ένα ακόμη κίνητρο: δύο μεγάλες κληρώσεις με επιπλέον δώρα μεγάλης αξίας, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι μπήκαν αργότερα στο παιχνίδι, σύμφωνα με τους όρους της διοργάνωσης.

Η σέντρα έχει γίνει, αλλά η θέση σου στον πάγκο παραμένει διαθέσιμη!

Interwetten Fantasy Champions League: Πόσο κόβει το μάτι σου;

Οι μεγάλοι προπονητές κρίνονται από τις επιλογές τους. Από τον ποδοσφαιριστή που εμπιστεύτηκαν, την αλλαγή που τόλμησαν, το ρίσκο που πήραν την κατάλληλη στιγμή.

Στο Interwetten Fantasy Champions League, η πρόκληση περνά στα δικά σου χέρια. Δημιούργησε την ομάδα σου, διαχειρίσου το μπάτζετ, κάνε τις μεταγραφές σου και αναμετρήσου με εκατοντάδες άλλους Fantasy Managers.

Δέκα επίσημες φανέλες της Λίβερπουλ, μια ταξιδιωτική δωροεπιταγή και δύο μεγάλες κληρώσεις προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διαδρομή μέχρι τον τελικό.

Το Champions League σε περιμένει. Αυτή τη φορά, στον πάγκο!

Interwetten – Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990!

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

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