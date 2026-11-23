Τι άλλο θα δούμε: Ξύλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο νάνων ανάμεσα σε Κολομβία και Μαρόκο!
Το Παγκόσμιο Κύπελλο νάνων στο ποδόσφαιρο έκανε πρεμιέρα στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τον αγώνα ανάμεσα σε Μαρόκο και Κολομβία πολύ γρήγορα να γίνεται viral στα social media. Η αιτία, ωστόσο, δεν ήταν αγωνιστική... Αντίθετα, ήταν το ξύλο που επικράτησε στο γήπεδο ανάμεσα στους παίκτες των δυο ομάδων.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, ακολούθησε τρίτο ημίχρονο στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες να έρχονται σε σύγκρουση.
Η σπίθα φαίνεται να προκλήθηκε από έναν εκνευρισμένο παίκτη του Μαρόκου, ο οποίος με το σφύριγμα της λήξης άρχισε να σπρώχνει αντιπάλους αδιάκριτα μέσα στο γήπεδο.
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Πολύ σύντομα οι εμπλεκόμενοι αυξήθηκαν και οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι στον αγωνιστικό χώρο, με τους διαιτητές και δυο αστυνομικούς να παρεμβαίνουν ώστε να χωρίσουν τους παίκτες.
🇲🇦🇨🇴 SE PUDRIO TODO entre Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja https://t.co/8jBem3vkZj— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 23, 2026
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