Μία δικαστική απόφαση απομένει για να κλείσει οριστικά η υπόθεση που ακολούθησε τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025. Την Τρίτη (24/11) το CAS αναμένεται να ανακοινώσει εάν το τρόπαιο θα καταλήξει στη Σενεγάλη ή θα παραμείνει τελικά στο Μαρόκο.

Σενεγάλη και Μαρόκο περιμένουν την απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία θα καθορίσει ποια από τις δύο εθνικές ομάδες δικαιούται τελικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αφρικής για το 2025.

Η διαμάχη προέκυψε μετά την παρέμβαση της Επιτροπής Εφέσεων της αφρικανικής συνομοσπονδίας, η οποία ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού. Παρότι η Σενεγάλη είχε πανηγυρίσει τη νίκη με 1-0 στην παράταση, η διοικητική απόφαση που ακολούθησε έφερε τα πάνω κάτω και έδωσε το τρόπαιο στο Μαρόκο.Οι Σενεγαλέζοι δεν αποδέχθηκαν την εξέλιξη και επέλεξαν να συνεχίσουν τη διεκδίκησή τους σε διεθνές επίπεδο, καταθέτοντας προσφυγή στο CAS.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της υπόθεσης, πρέπει να γυρίσουμε στον τελικό της διοργάνωσης. Η Σενεγάλη είχε βρεθεί μία ανάσα από την απώλεια του τροπαίου, όμως τελικά βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στην παράταση, με τον Γκέιγ να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

🌍🏆 CAS are set to deliver the final verdict on AFCON 2025 official winner on Tuesday. Morocco and Senegal have been notified and wait for the decision next. 🔜 https://t.co/3U1XI4wXoH November 23, 2026

Πριν από αυτό, πάντως, είχε προηγηθεί ένα περιστατικό που σημάδεψε το παιχνίδι. Η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Σενεγάλης, με τους ποδοσφαιριστές της να εγκαταλείπουν προσωρινά τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπραχίμ Ντίαζ είχε την ευκαιρία να αλλάξει την ιστορία του τελικού από την άσπρη βούλα, αλλά αστόχησε. Η μαροκινή ομοσπονδία προσέφυγε στη συνέχεια κατά του αποτελέσματος και η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή.

Πενήντα επτά ημέρες μετά τον αγώνα, αποφασίστηκε η νίκη να καταχυρωθεί στο Μαρόκο νμε 3-0 στα χαρτιά, θεωρώντας ότι η συμπεριφορά της αντίπαλης ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δικαιολογούσε αυτό το αποτελέσμα.

Η Σενεγάλη όπως ήταν αναμενόμενο, προσέφυγε στο CAS ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και τώρα περιμένει την απάντηση που θα καθορίσει την τελική έκβαση της υπόθεσης.