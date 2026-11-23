Ο Κώστας Νικολακόπουλος εστιάζει στο blog του στο Gazzetta σε κάποια πρόσωπα του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού.

Ο Μάριους δεν φαίνεται να είναι ένας σέντερ φορ που θα θέλξει ποτέ τα πλήθη. Αυτό όμως που είδαμε την Κυριακή (22/11) κόντρα στον Ηρακλή ήταν το μακράν πιο γεμάτο παιχνίδι του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και σίγουρα έφερε χαμόγελα.

Καταγράφουμε ότι ο Αφρικάνος κεντρικός επιθετικός είχε μία ασίστ, έβαλε ένα γκολ και είχε άλλες πέντε τελικές! Ο απολογισμός είναι αν μη τι άλλο πολύ…σοβαρός. Και δείχνει έναν επιθετικό που απειλούσε σχεδόν συνεχώς την αντίπαλη εστία. Κάτι που στον Ολυμπιακό είχαμε να το δούμε πάρα πολλούς μήνες. Για την ακρίβεια πάνω από ένα χρόνο!!! Από τότε δηλαδή που ο Ελ Κααμπί ήταν στα καλά του, πριν πάει στο περιβόητο Κόπα Άφρικα και γυρίσει «άλλος άνθρωπος» και πολύ πριν φυσικά σπάσει το πόδι του.

Δεν θυμάμαι όλο αυτό το διάστημα ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στο οποίο να είχαμε δει ένα σέντερ φορ να ενοχλεί τόσο πολύ μία αντίπαλη άμυνα, όσο χθες τον Μάριους. Ασφαλώς και περιμένω να τον δω να κάνει το ίδιο και σε παιχνίδια πιο δύσκολα κι όχι μόνο σε ένα ματς που έληξε 6-2. Ωστόσο, αυτό το ματς έγινε χθες και γι΄ αυτό το ματς κάνουμε κριτική σήμερα.

Όχι ο Μάριους δεν έλαμψε. Ωστόσο έκανε την δουλειά που πρέπει να κάνει ο φορ στον Ολυμπιακό, πάντα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του βέβαια, γιατί για παράδειγμα δεν έχει την τεχνική του Ελ Αραμπί. Όμως, έκανε ένα ωραίο, σεντερφορίσιο γκολ…Συνδυάστηκε άψογα με τον Μπέιλι στο γκολ του Τζαμαϊκανού…Ξεμαρκαρίστηκε πάρα πολύ καλά στη φάση που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με την κοντινή κεφαλιά, αλλά πραγματικά δεν σημάδεψε καλά χάνοντας σπουδαία ευκαιρία…Βγήκε πολύ σωστά στο πρώτο δοκάρι για να τελειώσει μία εξαιρετική επίθεση που κατέληξε σε γύρισμα του Φρόιλερ, αλλά ο αντίπαλος στόπερ τον ακολούθησε σωστά και του κόντραρε το σουτ στέλνοντας την μπάλα κόρνερ…Άλλο ένα σουτ μέσα από την περιοχή, μόλις στο 3ο λεπτό, πάλι από καλή θέση, πάλι του το κόντραραν…Κι είχε κι ένα ακόμη σουτ, εκτός περιοχής, που ήταν μία πολύ κακή ιδέα, για να το πούμε κι αυτό.

Ένα χατ τρικ θα μπορούσε να το κάνει ο Μάριους, σκοράροντας στις ευκαιρίες με την κεφαλιά και με το σουτ από το πρώτο δοκάρι. Θα έλεγα ότι ακόμη πιο εύκολο γκολ θα έβαζε, εάν ο Φορτούνης αμέσως μετά το 4-2 έκανε τη σωστή κίνηση να του δώσει μία πολύ απλή ασίστ. Κι όχι να πάει να σκοράρει ο ίδιος, σουτάροντας μάλιστα πάρα πολύ άστοχα. Δείτε τη φάση…

Δεν υποστηρίζω ότι ήταν μία τέλεια εμφάνιση αυτή του Μάριους-κατ΄ αρχάς πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι, καθώς δεν τον είδαμε να έχει την μπάλα πολλές φορές. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι επιτέλους ένας σέντερ φορ απείλησε με τόση και με τέτοια διάρκεια μία αντίπαλη άμυνα, έχοντας μεγάλη παρουσία σε στιγμές στην αντίπαλη περιοχή και καλές συνεργασίες και με τον Ζότα και με τον Μπέιλι, δηλαδή με τους άλλους δύο καθαρά επιθετικογενείς παίκτες της ενδεκάδας.

Για όποιον δεν το θυμάται, όπως χθες ο Μάριους πάσαρε στον Μπέιλι για το 3-2 κι ο Μπέιλι έβγαλε στον Μάριους για το 4-2, έτσι και στο 5-1 με την Καλαμάτα ο Μάριους ήταν αυτός που είχε πασάρει στον Μπέιλι για το γκολ του Τζαμαϊκανού (δείτε στο παρακάτω βίντεο στο 3.49) κι ο Μπέιλι ήταν αυτός που είχε περάσει κάθετη στον Μάριους που είχε σκοράρει περνώντας και τον γκολκίπερ, με το γκολ να ακυρώνεται οριακά για οφσάιντ.

Αυτές οι συνεργασίες του Μάριους με τον Μπέιλι δεν μπορεί να είναι τυχαίες. Και σίγουρα είναι πολύ…κακές για τους αντίπαλους του Ολυμπιακού…

Παρεμπιπτόντως, ένα μπράβο και στον έτερο φορ του Ολυμπιακού, τον Γκονζάλες, που είτε παίζει 90 λεπτά, είτε 10, μπαίνει και τα δίνει όλα. Κι ανταμείβεται με τον καλύτερο τρόπο, με γκολάκια! Και συνάμα και με το χαμόγελο του κερδίζει όλο και περισσότερο τους φίλους του Ολυμπιακού.

Άσχετο: Τι κοινό έχουν ο Παναθηναϊκός, η Κηφισιά, ο Λεβαδειακός και ο Ηρακλής; Μην πάει το μυαλό σας στο…πονηρό. Η απάντηση είναι απλή-τους κέρδισε όλους, άλλους πιο εύκολα κι άλλους πιο δύσκολα, άλλους εντός κι άλλους εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός σε αυτό τον α΄ γύρο του πρωταθλήματος…Τη ζημιά στον Ολυμπιακό την έχουν κάνει οι δήθεν φιλικές προς αυτόν ομάδες, ο Βόλος με το 1-1 στο Πανθεσσαλικό και ο ΟΦΗ με το 0-1 στο Καραϊσκάκη. Με την πλάκα να είναι ότι ο ΟΦΗ πήρε το Σούπερ Καπ με ένα πέναλτι του Ανδρούτσου, κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2-1 με ένα πέναλτι του Ανδρούτσου, αλλά χθες στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό εκτελεστής στο πέναλτι ήταν ο Φούντας…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ζότα πήρε την μπάλα να κτυπήσει χθες το πέναλτι, λογικά καθώς είχε ευστοχήσει στα δύο προηγούμενα, ένα στον Βόλο και ένα ακόμη σε ένα φιλικό. Η εκτέλεση του ήταν απαράδεκτη, ενώ φάνηκε κι από τον τρόπο που το κτύπησε ότι δεν ήταν καλά για να το κτυπήσει.

Όταν ο διαιτητής έδειξε επανάληψη, ο Πορτογάλος ήθελε και πάλι να εκτελέσει αυτός το πέναλτι, αλλά αν καταλάβαμε καλά ο Ιμανόλ είχε άλλη άποψη-ορθά κατά την γνώμη μου. Για σκεφθείτε να το έχανε και τη δεύτερη φορά πόσο κακό θα έκανε στην ψυχολογία του παίκτη. Ενώ τώρα, το έχασε, οκ δεν ήταν καλό, όμως επαναλήφθηκε το πέναλτι κι η ομάδα το έβαλε.

Γούστο είχε που το πέναλτι ήθελαν να το εκτελέσουν και ο Μάριους και ο Σα! Ο Μάριους ως σέντερ φορ κι ο Σα ως ο παίκτης που το κέρδισε. Τελικά, η επιλογή ήταν ο Μπέιλι, που έκανε ίσως το ιδανικό σουτ, ψηλά στο κέντρο της εστίας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι