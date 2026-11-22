Ρίο Άβε: Αποκλείστηκε από ομάδα Γ' κατηγορίας με γκολ γιου του Κονσεϊσάο
Αποκλεισμό-σοκ υπέστη στο Κύπελλο Πορτογαλίας η Ρίο Άβε, που ηττήθηκε 1-0 εκτός έδρας από τη Βιανένσε της Γ' κατηγορίας και έμεινε νωρίς εκτός συνέχειας στον θεσμό.
Μάλιστα, τη ζημιά στην ομάδα του Βάσκο Σεάμπρα την έκανε ένα γνώριμο όνομα, με έναν εκ των πέντε (!) γιων του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, Μόιζες, να σημειώνει το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση στο 33ο λεπτό.
Για τους ηττημένους, βασικοί αγωνίστηκαν οι Γιώργος Λιάβας και Μάριος Βρουσάι, με τον δεύτερο πάντως να αποχωρεί στο πρώτο μέρος λόγω προβλήματος τραυματισμού.
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Moisés Conceição, filho de Sérgio Conceição, marcou o golo da vitória do SC Vianense, da Liga 3, frente ao Rio Ave 💪 Mais um tomba gigantes nesta edição da Taça de Portugal, já foram eliminados 4️⃣ clubes do primeiro escalão 😱 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #SCVianense #RioAveFC— sport tv (@sporttvportugal) November 22, 2026
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