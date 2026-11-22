Ο Μόιζες Κονσεϊσάο χάρισε στη Βιανένσε μία μεγάλη πρόκριση επί της Ρίο Άβε στο Κύπελλο Πορτογαλίας.

Αποκλεισμό-σοκ υπέστη στο Κύπελλο Πορτογαλίας η Ρίο Άβε, που ηττήθηκε 1-0 εκτός έδρας από τη Βιανένσε της Γ' κατηγορίας και έμεινε νωρίς εκτός συνέχειας στον θεσμό.

Μάλιστα, τη ζημιά στην ομάδα του Βάσκο Σεάμπρα την έκανε ένα γνώριμο όνομα, με έναν εκ των πέντε (!) γιων του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, Μόιζες, να σημειώνει το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση στο 33ο λεπτό.

Για τους ηττημένους, βασικοί αγωνίστηκαν οι Γιώργος Λιάβας και Μάριος Βρουσάι, με τον δεύτερο πάντως να αποχωρεί στο πρώτο μέρος λόγω προβλήματος τραυματισμού.