Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Εθνικής Παίδων για τη μάχη κόντρα στον Παναμά στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ.

Μετά την ιστορική νίκη με την Αίγυπτο, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τον Παναμά με στόχο το 2/2 στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διοργανώνεται στο Κατάρ.

Ο Βασίλης Παπαδάκης έκανε γνωστή την εντεκάδα της χώρας μας με τον Γείτονα στην εστία και τους Καραγγέλη, Λάβδα και Φιλιππιάδη στην τριάδα της άμυνας. Ο Σιώζος με τον Τσίγκα θα κινηθούν στα δύο άκρα ως φουλ μπακ ενώ ο Μπινιάρης με τον Νέτο θα είναι στη μεσαία γραμμή.

Ο Κώστογλου με τον Νέμπη θα είναι πίσω από τον προωθημένο Σούβλατζη.