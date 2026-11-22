Ελλάδα Κ17: Οι εκλεκτοί του Παπαδάκη για τη μάχη με τον Παναμά
Μετά την ιστορική νίκη με την Αίγυπτο, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τον Παναμά με στόχο το 2/2 στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διοργανώνεται στο Κατάρ.
Ο Βασίλης Παπαδάκης έκανε γνωστή την εντεκάδα της χώρας μας με τον Γείτονα στην εστία και τους Καραγγέλη, Λάβδα και Φιλιππιάδη στην τριάδα της άμυνας. Ο Σιώζος με τον Τσίγκα θα κινηθούν στα δύο άκρα ως φουλ μπακ ενώ ο Μπινιάρης με τον Νέτο θα είναι στη μεσαία γραμμή.
Ο Κώστογλου με τον Νέμπη θα είναι πίσω από τον προωθημένο Σούβλατζη.
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