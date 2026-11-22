Τα πεπραγμένα του Παναγιώτη Μπινιάρη κόντρα στην Αίγυπτο που του χάρισαν το βραβείο του MVP στην πρεμιέρα της Ελλάδας στο Μουντιάλ Κ17.

Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με νίκη στην παρθενική της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 17, αφού επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου της. Ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της ομάδας ήταν ο Παναγιώτης Μπινιάρης, ο οποίος πήρε και το βραβείο του καλύτερου παίκτη της αναμέτρησης.

Ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε ως βασικός στο ματς καταλαμβάνοντας τη θέση του δεξιού εσωτερικού χαφ στο 3-4-3 που παρέταξε ο Βασίλης Παπαδάκης, παρ' ότι αριστεροπόδαρος.

Η επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας ήταν πολύ μεγάλη τόσο μέσα από τη βοήθεια που έδωσε στην οργάνωση και το build up, όσο στο αμυντικό μέσω της ικανότητας που έχει στις μονομαχίες, αλλά και τις επανακτήσεις.

Το 90% στις πάσες, η κυριαρχία στις μονομαχίες και οι επανακτήσεις

Στα 97 λεπτά που πάτησε χορτάρι εκείνος έκανε συνολικά 106 ενέργειες, δηλαδή κάτι παραπάνω από μία το λεπτό πατώντας κυριολεκτικά παντού στο γήπεδο, όπως πρέπει να κάνεις ένας σύγχρονος χαφ, ειδικά όταν η ομάδα του παίζει με δυάδα στη μεσαία γραμμή.

Οι ενέργειες του Μπινιάρη

Εκείνος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 65/72 πάσες φτάνοντας σ' ένα ποσοστό επιτυχίας ύψους 90%, που είναι πολύ σημαντικό για ένα σύνολο που παίζει έχοντας μεγάλη κατοχή. Εξ' αυτών οι τέσσερις ήταν μακρινές μεταβιβάσεις από τις οποίες πέτυχε τις τρεις ενώ είχε 7/9 πάσες (78%) που προώθησαν τη μπάλα στο επιθετικό τρίτο της ομάδας του Βασίλη Παπαδάκη.

Μάλιστα, ο 17χρονος είχε και τρία σουτ, που είχαν συνολικά αξία 0,21xG, το πρώτο απ' αυτά το σταμάτησε ένας αμυντικός, το δεύτερο το έπιασε με δυσκολία ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ενώ το τρίτο, ένα τεχνικό σουτ από τα όρια της περιοχής, πέρασε λίγο άουτ.

Εντυπωσιακά ήταν τα νούμερά του και στις μονομαχίες, αφού τελείωσε το ματς με 14/23 κερδίζοντας το 61% αυτών εκμεταλλευόμενος το πολύ καλό κορμί που διαθέτει για την ηλικία του, αλλά και την εξυπνάδα του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να «γράψει» και μία εξαιρετική επίδοση στις επανακτήσεις, αφού έφτασε τις 16 τέτοιες, οι 10 εκ των οποίων ήταν στο μισό του αντιπάλου βοηθώντας έτσι την ομάδα του να κρατάει τη μπάλα κοντά στην περιοχή του αντιπάλου παραμένοντας έτσι πιεστική, αλλά και αντιμετωπίζοντας τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εν τη γενέσει τους.

Δίπλα σε όλα αυτά είχε ακόμη 3/4 ντρίμπλες, 4 κοψίματα, 3 απομακρύνσεις και 4 προωθητικά τρεξίματα. Κάπως έτσι μπορούμε να καταλάβουμε με τη βοήθεια των στατιστικών που μας προσφέρει η κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης Wyscout, γιατί ο Παναγιώτης Μπινιάρης αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στην αναμέτρηση με την Αίγυπτο, αλλά και πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη.