Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ντινάμο Βουκουρεστίου και Πετρολούλ διακόπηκε για αρκετή ώρα λόγω του... σαμποτάζ που έκαναν στο VAR οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ντινάμο Βουκουρεστίου και Πετρολούλ στη Ρουμανία, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 1-0 χάρη σε πέναλτι του Ενλουντουλού στο... δωδέκατο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.

Γιατί οι τόσες καθυστερήσεις; Γιατί όταν ο διαιτητής του αγώνα πήγε στο VAR να ελέγξει τη φάση, οι οπαδοί της Ντινάμο άρχισαν να τραβούν τα καλώδια και έφτασαν στο σημείο να ρίξουν την οθόνη κάτω, προξενώντας ζημιές!

Για περίπου 20 λεπτά, άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούσαν να βρουν καλώδιο προκειμένου να επανασυνδεθεί το μόνιτορ, με τον διαιτητή να εντοπίζεται να μιλά σε κινητό τηλέφωνο όσο η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει. Εντέλει, το καλώδιο βρέθηκε, ο ρέφερι είδε τη φάση και το πέναλτι δόθηκε κανονικά...