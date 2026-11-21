Ρουμανία: Οπαδοί διέλυσαν το VAR - Έψαχναν καλώδιο για να συνεχιστεί το ματς
Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ντινάμο Βουκουρεστίου και Πετρολούλ στη Ρουμανία, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 1-0 χάρη σε πέναλτι του Ενλουντουλού στο... δωδέκατο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.
Γιατί οι τόσες καθυστερήσεις; Γιατί όταν ο διαιτητής του αγώνα πήγε στο VAR να ελέγξει τη φάση, οι οπαδοί της Ντινάμο άρχισαν να τραβούν τα καλώδια και έφτασαν στο σημείο να ρίξουν την οθόνη κάτω, προξενώντας ζημιές!
Για περίπου 20 λεπτά, άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούσαν να βρουν καλώδιο προκειμένου να επανασυνδεθεί το μόνιτορ, με τον διαιτητή να εντοπίζεται να μιλά σε κινητό τηλέφωνο όσο η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει. Εντέλει, το καλώδιο βρέθηκε, ο ρέφερι είδε τη φάση και το πέναλτι δόθηκε κανονικά...
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Have you ever SEEN ANYTHING like this? VAR was taken out of the game in Romania! 😳 A fan knocked over the VAR monitor during Dinamo vs Petrolul in Slobozia, just as the referee was about to review a potential penalty. Unbelievable scenes! 🤯 https://t.co/GrNC01E0AP— Tactique (@TactiqueR) November 21, 2026
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