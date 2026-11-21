Αγγλία: Αδιανόητο γκολ με εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση
Η Στόκπορτ Κάουντι εντυπωσιάζει και καταλαμβάνει την πρώτη θέση της βαθμολογίας στη League One, με το εκτός έδρας 3-0 ενάντια στην Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ να της επιτρέπει να προσπεράσει τη Χάντερσφιλντ.
Το εν λόγω ματς μάλιστα πήρε αρκετή δημοσιότητα λόγω του απίστευτου τέρματος που σημείωσε στο 49ο λεπτό ο Όλι Νόργουντ, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ο έμπειρος μέσος έστησε την μπάλα σε απίστευτα πλάγια θέση για να εκτελέσει φάουλ και αποφάσισε να το πάει απευθείας, με την μπάλα να καρφώνεται στα δίχτυα με απίστευτο τρόπο και να μας χαρίζει ένα τρομερό highlight!
Jimmy McNulty building a proper #StockportCounty side. Oliver Norwood, not for the first time, is the headline stealer in a 0-3 win at Cambridge Utd today in League One. https://t.co/J61W5qejjQ— Sam Byrne (@_SByrne) November 21, 2026
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Stockport County Ollie Norwood scored a stunning free-kick in the match against Cambridge United https://t.co/wG3OmGTK0e— Football Fans Stuff (@officialffsnews) November 21, 2026
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