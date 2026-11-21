Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο Gazzetta πώς έχει η κατάσταση ενόψει του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Είναι ξεκάθαρο ότι στον Ολυμπιακό σκέφτονται την ερχόμενη Παρασκευή να ζητήσουν αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, όπως έχουν δικαίωμα να κάνουν. Σε μία τέτοια περίπτωση, το παιχνίδι αντί για Σάββατο 5.12 θα πάει για Τετάρτη 23.12.

Ποια θα είναι τα υπέρ μίας αναβολής για τον Ολυμπιακό;

Πρώτον, ότι μπορεί να είναι σε θέση να παίξει στο από αναβολή ματς ο Έσε. Κάτι που πάντως δεν είναι σίγουρο. Απλά θα είναι πιθανό.

Δεύτερον, ότι η ΑΕΚ θα πάει να παίξει σε μία τέτοια περίπτωση στο Καραϊσκάκη προερχόμενη από δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια της, στο Περιστέρι και στο Χαριλάου, μέσα σε τέσσερις ημέρες. Δηλαδή, θα παίξει Τετάρτη με τον Ατρόμητο, Κυριακή με τον Άρη και Τετάρτη με τον Ολυμπιακό, τρία ματς εκτός έδρας μέσα σε μία εβδομάδα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα θα έχει να παίξει δύο ματς και δη στο σπίτι του: Κυριακή με Παναιτωλικό και Τετάρτη με ΑΕΚ. Έχοντας μία ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για αυτά τα δύο παιχνίδια, καθώς όταν η ΑΕΚ θα παίζει με τον Ατρόμητο ο Ολυμπιακός δεν θα έχει παιχνίδι.

Τρίτον και σπουδαιότερο, ότι ο Ολυμπιακός θα αποφύγει το τρομακτικό αυτό πρόγραμμα που τον υποχρεώνει τώρα να δώσει τέσσερα μεγάλα παιχνίδια μέσα σε εννιά ημέρες (!!!), από το βράδυ της Πέμπτης 26.11 έως το βράδυ του Σαββάτου 5.12: Πέμπτη με Μίλαν μέσα, Κυριακή με Άρη έξω, Τετάρτη με ΠΑΟ μέσα, Σάββατο με ΑΕΚ μέσα. Φεύγοντας από εκεί το ματς με την ΑΕΚ, θα έχει ο Ολυμπιακός τα τρία ματς με Μίλαν, Άρη, ΠΑΟ μέσα σε μία εβδομάδα, στη συνέχεια ξεκούραση οκτώ ημερών, μετά δύο ματς σε τρεις ημέρες (Πέμπτη Τσέλιε, Κυριακή Ατρόμητο), ξεκούραση άλλης μίας εβδομάδας και τέλος άλλα δύο ματς μέσα σε τρεις ημέρες (Κυριακή Παναιτωλικό, Τετάρτη ΑΕΚ).

Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό το σκηνικό;

Μόνο εάν ο Ολυμπιακός η, η ΑΕΚ μείνουν εκτός τετράδας στη League Phase του Κυπέλλου. Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός χάσει από τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καραϊσκάκη και κερδίσουν η ΑΕΚ εντός έδρας τον Αστέρα, ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα εκτός έδρας κι ο Ατρόμητος με μεγάλο σκορ εντός έδρας τον πολύ αδύναμο Νέστο Χρυσούπολης. Η, απλά εάν η ΑΕΚ δεν κερδίσει εντός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης! Μπορεί κάποιος να πει, σε ένα βαθμό, ότι για να ανατραπεί το σκηνικό αρκεί η ΑΕΚ να «επιδιώξει» να μην κερδίσει τον Αστέρα, ακριβώς για να αποφύγει να παίξει με τον Ολυμπιακό στις 23.12! Βάζοντας πάντως έτσι ένα επιπλέον παιχνίδι στο πρόγραμμα της, για το Κύπελλο στις 23.12…

Όπως κι αν έχει, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ δεν θα μπορεί να οριστεί στις 23 Δεκεμβρίου, διότι εκείνη την ημέρα μία εκ των δύο ομάδων (η, και οι δύο) θα παίζουν στην εξτρά φάση για το Κύπελλο! Και το μεταξύ τους παιχνίδι θα οριστεί αναγκαστικά για τις 5 Ιανουαρίου, δηλαδή αμέσως μετά τις γιορτές, κάτι που δεν θα διευκολύνει ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, πέραν της αναμενόμενης διαθεσιμότητας τότε του Έσε-θα είναι κι αυτός ξεκούραστος τότε, αλλά θα είναι και η ΑΕΚ ξεκούραστη.

Είναι λίγο…μπλέξιμο, αλλά μοιάζει να είναι καλή για τον Ολυμπιακό μία αναβολή. Εκτός κι αν η ΑΕΚ κάνει την «ντρίμπλα» και μείνει καττά κάποιο τρόπο ηθελημένα εκτός τετράδας Κυπέλλου…Μάλιστα έτσι η ΑΕΚ θα έχει ωφεληθεί από την αναβολή, γιατί θα πάει να παίξει ξεκούραστη με τη Γαλατασαράϊ-και θα έχει αποφύγει να παίξει με τον Ολυμπιακό αμέσως μετά το Περιστέρι και το Χαριλάου.

Η απόφαση πάντως που προπάντων πρέπει να πάρουν στον Ολυμπιακό είναι εάν συμφέρει την ομάδα να δώσει αυτά τα τέσσερα ματς με Μίλαν, Άρη, ΠΑΟ κι ΑΕΚ μέσα σε εννιά ημέρες…Εκτός κι αν αποφασίσουν να πάνε στο ντέρμπι Κυπέλλου αποκλειστικά με τους παίκτες που δεν θα βάλουν με την ΑΕΚ τρεις ημέρες αργότερα, δίνοντας ανάσες σε όλους όμως τους βασικούς. Και τους 11.

Αν και δεν νομίζω να βγαίνουν 11 άλλοι για τον ΠΑΟ και 11 άλλοι για την ΑΕΚ! Εκτός αν παίξουν με τον ΠΑΟ βασικοί όχι μόνο οι Φίλης, Μπακούλας, αλλά και ο Κλέϊτον!

Άσχετο: Η πιο «κοντινή» μεταγραφή για τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο είναι αυτή την στιγμή ο Χιτσάμ Μπουνταουϊ, ο 27χρονος Αλγερινός διεθνής (36 φορές) κεντρικός χαφ, που μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από τη Νις.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ήταν κακή η παρουσία του Μπρούνο στο παιχνίδι που έπαιξε με την Εθνική Νιγηρίας στην Τανζανία, στο οποίο πήγε να τραυματιστεί πολύ άσχημα, σε μία φάση παρόμοια με εκείνη του Πουέρτα στο Κολομβία-Χιλή! Στάθηκε περισσότερο αμυντικά, ενώ επιθετικά για άλλη μία φορά δεν μπόρεσε να διακριθεί.

Το allnigeriasoccer τον βαθμολόγησε με 6 (άριστα το 10) σχολιάζοντας ότι, «επανόρθωσε την απογοητευτική του εμφάνιση εναντίον της Γουινέας-Μπισάου με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και το afrik-foot του έβαλε 7 (με άριστα 10) γράφοντας ότι, «έκανε τη δουλειά του. Ήταν αμυντικά σταθερός και δεν άφησε στους Τανζανούς κανένα περιθώριο να αναπνεύσουν. Ωστόσο, δεν πρόσθεσε πολλά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, παρά το γεγονός ότι οι Super Eagles ήταν στο μισό της Τανζανίας για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα».

Και για το τέλος ένα ιμότζι