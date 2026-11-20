Ντάνι Άλβες:«Τα 113 ευρώ στη φυλακή με έκαναν πιο ευτυχισμένο από το να κερδίζω εκατομμύρια»
Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Ντάνι Άλβες, γνώρισε μεγάλες οικονομικές, αλλά και αγωνιστικές επιτυχίες στη καριέρα του. Ωστόσο, όπως υποστήριξε τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία και δεν είναι πλέον για εκείνον αυτό που αξίζει.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένα ποσό που απέκτησε όσο βρισκόταν στη φυλακή του προσέφερε μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις αμοιβές εκατομμυρίων που είχε συνηθίσει ως επαγγελματίας.
«Δεν χρειάζομαι πλέον το ποδόσφαιρο για να νιώθω ολοκληρωμένος. Αισθάνομαι ήδη πλήρης», ανέφερε.
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Όσο για τη σύγκριση που προκάλεσε εντύπωση, ο ίδιος είπε:«Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο κέρδιζα εκατομμύρια ευρώ, αλλά το να κερδίσω 113 ευρώ στη φυλακή με έκανε πιο ευτυχισμένο από το να κερδίζω εκατομμύρια».
"Ya no necesito que el fútbol me llene, yo ya estoy lleno. Ganaba millones de euros cuando jugaba, pero en prisión, ganando 113 euros, era más feliz que ganando millones". 🗣️Dani Alves y una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. https://t.co/Rjdd6OyOpK— Pablo Giralt (@giraltpablo) November 20, 2026
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