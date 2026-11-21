Ο Γιώτης Τσαλουχίδης θυμάται την «περιπετειώδη» μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους παρά το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, καθώς και το πώς ο ίδιος βίωσε τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού.

Το Grande League Interviews υποδέχεται τον Γιώτη Τσαλουχίδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού στην Κάτια Ταραμπάνκο

και τον Κώστα Νικολακόπουλο, που προβάλλεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο κανάλι του Fox Prime.

Ο Γιώτης Τσαλουχίδης θυμάται την «περιπετειώδη» μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους παρά το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, καθώς και το πώς ο ίδιος βίωσε τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού.

Ο παλαίμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής αποκαλύπτει τις συζητήσεις που είχε με τον Σωκράτη Κόκκαλη όσο βρισκόταν στον Ολυμπιακό, ενώ ευγνωμονεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το «έπος» των Πειραιωτών με την κατάκτηση του Conference League!

Ο Τσαλουχίδης διηγείται τρομερές ιστορίες με:

τον Νίκο Αλέφαντο

τον Τάσο Μητρόπουλο

παίρνει θέση για τους πλέον επιτυχημένους προέδρους στην ιστορία του Ολυμπιακού

τo Μουντιάλ του 1994,

οι παικταράδες που θα μπορούσαν να έρθουν στο Λιμάνι,

το δέος με τον Δαφνοστεφανωμένο στο στήθος

και πολλά ακόμα σε μια συνέντευξη που δεν χάνεται!

Εδώ θα δείτε τη συνέντευξη του Γιώτη Τσαλουχίδη:

https://www.youtube.com/watch?v=nZV-i4KEx-M