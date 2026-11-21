Το Gazzetta βρέθηκε μοναδικό φυσικό κατάστημα του Copa Football στην Ολλανδία και σας... ξεναγεί μέσα στον «Παράδεισο του Ποδοσφαίρου». Αποστολή στο Άμστερνταμ: Νότης Χάλαρης.

Ο κεντρικός σταθμός του Άμστερνταμ είναι ένα από τα σημεία κατατεθέν της πόλης αλλά και ολόκληρης της Ολλανδίας. Από εκεί μπορείς να ταξιδέψεις κατά μήκος όλης της χώρας ή να περάσεις τα σύνορα και άλλους προορισμούς ενώ ο χώρος που στεγάζεται είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης.

Τη θέα αυτού του επιβλητικού κτηρίου, θαυμάζει από την απέναντι πλευρά ένα υπόγειο μαγαζί που αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους του πλανήτη. Το μοναδικό φυσικό κατάστημα που διαθέτει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και με χιλιάδες πωλήσεις μέσα του ίντερνετ.

Πρόκειται για το Copa Football ή αλλιώς «ο παράδεισος του ποδοσφαίρου». Έτσι το ονομάζουν οι Ολλανδοί αλλά και κάθε άνθρωπος που αγαπά έστω και λίγο το συγκεκριμένο άθλημα. Ένας χώρος όπου με το πρώτο βήμα στο εσωτερικό του, σε βυθίζει στη μαγεία του.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Ολλανδία, το Gazzetta βρέθηκε στην οδό Prins Hendrikkade 21A και σας... ξεναγεί στο εσωτερικό ενός εκ των κορυφαίων καταστημάτων ρετρό εμφανίσεων.

Μόλις μπεις στο μαγαζί, κατευθείαν βλέπεις στα αριστερά σου ένα τοίχο γεμάτο με φωτογραφίες παικτών που έχουν τιμήσει το συγκεκριμένο κατάστημα με ονόματα όπως του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του Φρένκι Ντε Γιονγκ, του Γκούλιτ αλλά και ανθρώπων εκτός της ποδοσφαιρικής σκηνής.

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει την τιμητική του καθώς υπάρχει ένας χώρος μόνο με πράγματα αφιερωμένα σε εκείνον. Από μπλούζες με γραφικά με τις μυθικές κινήσεις του, μέχρι κάλτσες και καπέλα από τον ίδιο ενώ δεσπόζουν οι ρετρό φανέλες της Νάπολι, της Μπαρτσελόνα και της Μπόκα Τζούνιορς.

Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ρετρό εμφανίσεις δεν είναι οι αυθεντικές αλλά αναπαραγωγή από την Copa σε γνήσια αντίγραφα αλλά και με μερικές από αυτές, έχοντας ορισμένες ιδιαίτερες πινελιές. Στη συνέχεια υπάρχουν μία ευθεία γεμάτη με ποδοσφαιρικά κλαμπ που έχουν συνεργασία με την Copa και εκείνη τους δημιουργεί εμφανίσεις με φόντο την ιστορία τους.

Δεν είναι μόνο οι φανέλες που κερδίζουν το κοινό αλλά και ζακέτες, μπουφάν, κάλτσες ή μπλούζες που θυμίζουν εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα η ζακέτα που φορούσε η Ολλανδία στη δεκαετία του '70 και του '80. Όσο πας πιο μέσα, τόσο πιο πολλά πράγματα θα βρεις τόσο των συλλόγων όσο και της εταιρίας (μπάλες, φούτερ κ.α.).

Το αποκορύφωμα για οπαδούς του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η γωνιά του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» έχει συνεργασία με την Copa και εκείνη έχει φέρει ξανά στη... ζωή τις φανέλες από τη σεζόν που η ομάδα πήγε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ.

Βέβαια δεν είναι η μοναδική γωνιά. Πιο μέσα, θα δει κάποιος τη φανέλα της σεζόν 1984/85 με τη φωτογραφία του Δημήτρη Σαραβάκου ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχουν ιδιαίτερα σχέδια από εμφανίσεις μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης και του κόσμου.

🙌 Το COPA είναι ο «παράδεισος» για κάθε ποδοσφαιρόφιλο του πλανήτη και βρίσκεται στο κέντρο του Άμστερνταμ. ☘️ Ανάμεσα στον Μαραντόνα και στα ρετρό δεκάδων ομάδων, βρίσκεται και η ομάδα του Γουέμπλεϊ του Παναθηναϊκού με τον οποίο έχει συνεργασία Αποστολή στην Ολλανδία: Νότης Χάλαρης #paofc November 13, 2026

Οι τιμές κινούνται από 50 ευρώ μέχρι και 200 ευρώ, ανάλογα με το τι θέλει να αποκτήσει κάποιος ενώ υπάρχουν και βιβλία με φωτογραφίες από παλιά γήπεδα ποδοσφαίρου, ποδοσφαιρικές μπάλες αλλά και εμβλήματα ομάδων.