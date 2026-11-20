Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις δύο ΑΕΚ, των εντός και εκτός έδρας αγώνων, μια κολόνια που κρατά από τις αρχές του 2026, δεν είναι τόσο «φρέσκια».

Επιστροφή στη δράση για την ΑΕΚ με το παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, με τόπο διεξαγωγής τη Νίκαια. Είναι το πρώτο βήμα σε μια περίοδο γεμάτη δύσκολες εκτός έδρας αποστολές: η Κόμο για το Champions League, ο Ολυμπιακός (αν δεν αιτηθεί αναβολής), ο Ατρόμητος και ο Άρης για το πρωτάθλημα. Μαζί με το πρόγραμμα επιστρέφει και το φάντασμα που συνοδεύει την Ένωση μακριά από την Αγιά Σοφιά.

Η παράδοση αυτή έχει βάθος χρόνου, δεν είναι φρέσκο «φαινόμενο». Εντός του 2026 η ΑΕΚ έχει δώσει 20 επίσημα παιχνίδια μακριά από την έδρα της, σε Ελλάδα και Ευρώπη, πανηγυρίζοντας νίκη μόλις σε έξι από αυτά! Το ποσοστό είναι χαμηλά, στο 30%, με εννέα ισοπαλίες, πέντε ήττες και συνολικό συντελεστή γκολ 25-25. Τα 20 αυτά ματς απλώνονται σε δύο σεζόν, με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο, γεγονός που κάνει το φαινόμενο χαρακτηριστικό της δικής του ΑΕΚ.

Η σύγκριση με την έδρα κάνει την εικόνα ακόμη πιο καθαρή. Στη Super League κατά το 2026 η Ένωση μέτρησε 11 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 13 εντός έδρας αγώνες, με γκολ 38-4 και 35 βαθμούς κερδισμένους στους 39. Στα 13 αντίστοιχα εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος της ίδιας περιόδου μάζεψε 20 βαθμούς, με τέσσερις νίκες, οκτώ ισοπαλίες και μία ήττα. Το 90% απέναντι στο 51% περιγράφει δύο διαφορετικά πρόσωπα της ίδιας ομάδας, στο πρωτάθλημα.

Ο τίτλος ήρθε με τις ισοπαλίες να βαραίνουν

Από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο η ΑΕΚ έπαιξε 11 εκτός έδρας παιχνίδια και κέρδισε τα τέσσερα. Τα διπλά στην Τρίπολη (0-1), στις Σέρρες (0-4), στην Τσέλιε (0-4) και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (0-1) έμειναν στη μνήμη, με το τελευταίο να ανοίγει τον δρόμο για το 14ο πρωτάθλημα. Οι έξι ισοπαλίες κράτησαν τη μάχη του τίτλου ανοιχτή για αρκετούς μήνες.

Το πρώτο ματς της χρονιάς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έδωσε τον τόνο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά, έμεινε στο 1-1 με τον Άρη και έπεσε από την πρώτη στην τρίτη θέση. Ακολούθησαν το 0-0 στην Τούμπα, το 2-2 στον Βόλο και το 2-2 στο Περιστέρι.

Στα πλέι οφ ήρθαν το 0-0 με τον Παναθηναϊκό και το 1-1 στην Τούμπα, όπου η Ένωση προηγήθηκε στο 73' με τον Γιόβιτς και δέχθηκε την ισοφάριση στο 88'. Στην Ευρώπη, το 0-3 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη έκρινε τον προημιτελικό του Conference League, καθώς το 3-1 της ρεβάνς έμεινε ένα γκολ μακριά από την παράταση.

Φέτος το πρόβλημα βάρυνε

Στη νέα σεζόν η εικόνα σκοτείνιασε περισσότερο. Σε εννέα εκτός έδρας παιχνίδια η ΑΕΚ έχει δύο νίκες, στη Χρυσούπολη για το Κύπελλο (0-2) και στον Βόλο (1-2), τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Το 0-0 στη Σόφια με τη Λέφσκι αποδείχθηκε αρκετό για την πρόκριση στη League Phase, με τη ρεβάνς να κρίνεται με 4-0 στη Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισιά και στην Τρίπολη η ομάδα έμεινε στο 1-1 και άφησε τέσσερις βαθμούς στον δρόμο.

Ακολούθησε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών εκτός έδρας ηττών: 1-3 από τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», 1-5 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», 1-3 από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και 0-2 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Η τελευταία έβαλε τέλος σε ένα αήττητο σερί 31 αγωνιστικών στη Super League, που κρατούσε από τον Οκτώβριο του 2025. Στο Champions League η Ένωση μετρά πλέον 20 εκτός έδρας αγώνες χωρίς νίκη, με την Κόμο να αποτελεί την επόμενη απόπειρα.

Η ΑΕΚ εκκινεί έναν καινούργιο κύκλο αγώνων από την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, επτά βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό (με αγώνα λιγότερο), και με τρεις βαθμούς στο Champions League μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Τα ταξίδια σε Νίκαια, Κόμο, Πειραιά, Περιστέρι και Θεσσαλονίκη θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση της ομάδας του Νίκολιτς στο κυνήγι του τίτλου και στη μάχη για τα νοκ άουτ της Ευρώπης. Η απάντηση περνά από το πιο γνώριμο ερώτημα της χρονιάς: μπορεί αυτή η ΑΕΚ να το βρει μακριά από το σπίτι της;

Πίνακας 1: Εκτός έδρας Ιανουάριος - Μάιος 2026 (σεζόν 2025-26)

# Ημ/νία Διοργάνωση Αγώνας Σκορ Αποτ. 1 11/1 Super League Άρης – ΑΕΚ 1-1 Ι 2 24/1 Super League Αστέρας Τρ. – ΑΕΚ 0-1 Ν 3 8/2 Super League Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 Ν 4 15/2 Super League ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 Ι 5 1/3 Super League Βόλος – ΑΕΚ 2-2 Ι 6 12/3 Conference League (16) Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4 Ν 7 15/3 Super League Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2 Ι 8 5/4 Πλέι οφ Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1 Ν 9 9/4 Conference League (8) Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ 3-0 Η 10 3/5 Πλέι οφ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0 Ι 11 13/5 Πλέι οφ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 Ι

Απολογισμός: 4 νίκες, 6 ισοπαλίες, 1 ήττα (36% νίκες), γκολ 16-9.

Πίνακας 2: Εκτός έδρας Αύγουστος - Νοέμβριος 2026 (σεζόν 2026-27)

# Ημ/νία Διοργάνωση Αγώνας Σκορ Αποτ. 12 18/8 Προκριματικά Champions League Λέφσκι – ΑΕΚ 0-0 Ι 13 30/8 Super League Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1 Ι 14 2/9 Κύπελλο Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2 Ν 15 13/9 Super League Αστέρας Τρ. – ΑΕΚ 1-1 Ι 16 20/9 Super League Βόλος – ΑΕΚ 1-2 Ν 17 14/10 Champions League Σαχτάρ – ΑΕΚ (Λονδίνο) 3-1 Η 18 20/10 Champions League Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1 Η 19 28/10 Κύπελλο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1 Η 20 1/11 Super League Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0 Η

Απολογισμός: 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες (22% νίκες), γκολ 9-16.

Σύνολο 2026: 20 αγώνες, 6 νίκες, 9 ισοπαλίες, 5 ήττες (30% νίκες), γκολ 25-25.