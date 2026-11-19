Μπέκαμ: Ζητά 41 εκατομμύρια επειδή πουλούσαν τα αρώματά του σε βενζινάδικα
Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές-επιχειρηματίες, έχοντας καταφέρει να βγάλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω διάφορων επενδύσεων εκτός αγωνιστικών χώρων και γι' αυτό δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του όσον αφορά στα προϊόντα του.
Για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ ο λόγος, που όπως αναφέρει το Associated Press, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας διανομής καλλυντικών Coty ζητώντας 41 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για παραβίασης της συμφωνίας των δύο πλευρών, επειδή τα αρώματά του εντοπίστηκαν σε εκπτωτικά καταστήματα και βενζινάδικα!
Η DB Ventures του Άγγλου σταρ κατέθεσε την εν λόγω αγωγή στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ξεκαθαρίζοντας πως «το παγκοσμίως αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι συνώνυμο της φινέτσας και τα προϊόντα του αποτελούν σύμβολο καθημερινής πολυτέλειας. Φανταστείτε, λοιπόν, το σοκ και την απογοήτευση που ένιωσε η DB Ventures όταν ανακάλυψε ότι προϊόντα του Ντέιβιντ Μπέκαμ πωλούνταν σε πρατήριο καυσίμων. Πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο; Απελπισία και απληστία».
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Από πλευράς Coty, έχει ζητηθεί από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για προσπάθεια της εταιρείας του Μπεκς να απεμπλακεί από τη συμφωνία προκειμένου να δώσει τα δικαιώματα για την πώληση των προϊόντων του στην Interparfums...
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