Η λίστα του Football Ranked για τους 50 ακριβότερους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη περιλαμβάνει και έναν Έλληνα.

Το Football Ranked έβαλε τον αλγόριθμό του να δουλέψει και κατέληξε στη δική του λίστα των 50 ακριβότερων ποδοσφαιριστών παγκοσμίως - με έναν Έλληνα να βρίσκεται σε αυτήν!

Στην κορυφή βρίσκουμε τον Λαμίν Γιαμάλ, που κοστολογείται στα 250 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μάικλ Ολίσε να ακολουθεί αρκετά πίσω με 211,1. Τρίτος και τελευταίους που πιάνει τα 200, ο... Πάου Κουμπαρσί, με Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Όσο για τον Έλληνα; Αυτός είναι ο Χρήστος Τζόλης, που εντοπίζεται στην 49η θέση με αξία που αγγίζει τα 93 εκατομμύρια ευρώ.

The most valuable players in world football, based only on data: 1⃣ 🇪🇸 Lamine Yamal (Barcelona) — €250.0M value 2⃣ 🇫🇷 Michael Olise (Bayern) — €211.1M 3⃣ 🇪🇸 Pau Cubarsí (Barcelona) — €200.0M 4⃣ 🇳🇴 Erling Haaland (Man City) — €176.1M 5⃣ 🇫🇷 Kylian Mbappé (Real Madrid) — €171.6M 6⃣ 🇫🇷 Désiré Doué (PSG) — €167.9M 7⃣ 🇫🇷 Rayan Cherki (Man City) — €157.5M 8⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham (Real Madrid) — €153.0M 9⃣ 🇹🇷 Arda Güler (Real Madrid) — €144.7M 1⃣0⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Elliot Anderson (Man City) — €141.7M … 5⃣0⃣ 🇸🇪 Viktor Gyökeres (Arsenal) — €92.1M Top 50 by nationality: 1⃣1⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 7⃣ 🇪🇸 5⃣ 🇫🇷 3⃣ 🇳🇴 🇵🇹 🇧🇷 🇳🇱 🇩🇪 2⃣ 🇧🇪 🇭🇷 1⃣ 🇹🇷 🇸🇳 🇨🇮 🇦🇷 🇺🇿 🇲🇦 🇬🇷 🇸🇪 Top 50 by club: 8⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City 6⃣ 🇪🇸 Real Madrid, 🇪🇸 Barcelona, 🇫🇷 PSG, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal 3⃣ 🇩🇪 Bayern, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton 2⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 1⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle, 🇩🇪 Dortmund, 🇩🇪 RB Leipzig, 🇪🇸 Atletico, 🇮🇹 Roma, 🇮🇹 Como Top 50 by league: 2⃣4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 1⃣3⃣ 🇪🇸 La Liga 6⃣ 🇫🇷 Ligue 1 5⃣ 🇩🇪 Bundesliga 2⃣ 🇮🇹 Serie A An algorithm calculates these values from each player’s performances, weighted by several factors, so no person’s opinions or biases affect them. 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2MDV3 November 19, 2026

Αναλυτικά η λίστα: