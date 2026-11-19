Football Ranked: Οι 50 ακριβότεροι παίκτες - Ποιος Έλληνας είναι στη λίστα
Το Football Ranked έβαλε τον αλγόριθμό του να δουλέψει και κατέληξε στη δική του λίστα των 50 ακριβότερων ποδοσφαιριστών παγκοσμίως - με έναν Έλληνα να βρίσκεται σε αυτήν!
Στην κορυφή βρίσκουμε τον Λαμίν Γιαμάλ, που κοστολογείται στα 250 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μάικλ Ολίσε να ακολουθεί αρκετά πίσω με 211,1. Τρίτος και τελευταίους που πιάνει τα 200, ο... Πάου Κουμπαρσί, με Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.
Όσο για τον Έλληνα; Αυτός είναι ο Χρήστος Τζόλης, που εντοπίζεται στην 49η θέση με αξία που αγγίζει τα 93 εκατομμύρια ευρώ.
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The most valuable players in world football, based only on data: 1⃣ 🇪🇸 Lamine Yamal (Barcelona) — €250.0M value 2⃣ 🇫🇷 Michael Olise (Bayern) — €211.1M 3⃣ 🇪🇸 Pau Cubarsí (Barcelona) — €200.0M 4⃣ 🇳🇴 Erling Haaland (Man City) — €176.1M 5⃣ 🇫🇷 Kylian Mbappé (Real Madrid) — €171.6M 6⃣ 🇫🇷 Désiré Doué (PSG) — €167.9M 7⃣ 🇫🇷 Rayan Cherki (Man City) — €157.5M 8⃣ 🏴 Jude Bellingham (Real Madrid) — €153.0M 9⃣ 🇹🇷 Arda Güler (Real Madrid) — €144.7M 1⃣0⃣ 🏴 Elliot Anderson (Man City) — €141.7M … 5⃣0⃣ 🇸🇪 Viktor Gyökeres (Arsenal) — €92.1M Top 50 by nationality: 1⃣1⃣ 🏴 7⃣ 🇪🇸 5⃣ 🇫🇷 3⃣ 🇳🇴 🇵🇹 🇧🇷 🇳🇱 🇩🇪 2⃣ 🇧🇪 🇭🇷 1⃣ 🇹🇷 🇸🇳 🇨🇮 🇦🇷 🇺🇿 🇲🇦 🇬🇷 🇸🇪 Top 50 by club: 8⃣ 🏴 Man City 6⃣ 🇪🇸 Real Madrid, 🇪🇸 Barcelona, 🇫🇷 PSG, 🏴 Arsenal 3⃣ 🇩🇪 Bayern, 🏴 Brighton 2⃣ 🏴 Tottenham, 🏴 Chelsea 1⃣ 🏴 Liverpool, 🏴 Aston Villa, 🏴 Newcastle, 🇩🇪 Dortmund, 🇩🇪 RB Leipzig, 🇪🇸 Atletico, 🇮🇹 Roma, 🇮🇹 Como Top 50 by league: 2⃣4⃣ 🏴 Premier League 1⃣3⃣ 🇪🇸 La Liga 6⃣ 🇫🇷 Ligue 1 5⃣ 🇩🇪 Bundesliga 2⃣ 🇮🇹 Serie A An algorithm calculates these values from each player’s performances, weighted by several factors, so no person’s opinions or biases affect them. 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2MDV3— Football Ranked (@footballrankedx) November 19, 2026
Αναλυτικά η λίστα:
Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) – 250 εκατ. ευρώ
Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν) – 211,1 εκατ. ευρώ
Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα) – 200 εκατ. ευρώ
Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) – 176,1 εκατ. ευρώ
Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 171,6 εκατ. ευρώ
Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) – 167,9 εκατ. ευρώ
Ραγιάν Σερκί (Μάντσεστερ Σίτι) – 157,5 εκατ. ευρώ
Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 153 εκατ. ευρώ
Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 144,7 εκατ. ευρώ
Έλιοτ Άντερσον (Μάντσεστερ Σίτι) – 141,7 εκατ. ευρώ
Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ) – 134,3 εκατ. ευρώ
Φλόριαν Βιρτς (Λίβερπουλ) – 130,4 εκατ. ευρώ
Χάρι Κέιν (Μπάγερν) – 128,6 εκατ. ευρώ
Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν) – 124,6 εκατ. ευρώ
Μαξίμ Ντε Κάιπερ (Μπράιτον) – 124,5 εκατ. ευρώ
Πέδρι (Μπαρτσελόνα) – 124,1 εκατ. ευρώ
Λούκα Βούσκοβιτς (Αμβούργο) – 122,7 εκατ. ευρώ
Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ) – 121,8 εκατ. ευρώ
Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν) – 121,1 εκατ. ευρώ
Άντονι Γκόρντον (Μπαρτσελόνα) – 120,9 εκατ. ευρώ
Νικολάς Τζάκσον (Άστον Βίλα) – 118,3 εκατ. ευρώ
Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς (Μπάγερν) – 118,1 εκατ. ευρώ
Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν) – 118 εκατ. ευρώ
Λιούις Χολ (Νιούκαστλ) – 116,4 εκατ. ευρώ
Γιαν Φαν Χέκε (Τότεναμ) – 116 εκατ. ευρώ
Μόργκαν Ρότζερς (Τσέλσι) – 116 εκατ. ευρώ
Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 114,8 εκατ. ευρώ
Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ) – 111 εκατ. ευρώ
Μαρκ Γκουέχι (Μάντσεστερ Σίτι) – 110,3 εκατ. ευρώ
Γιαν Ντιομαντέ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 110,1 εκατ. ευρώ
Έντσο Φερνάντες (Μάντσεστερ Σίτι) – 106,8 εκατ. ευρώ
Ραφίνια (Μπαρτσελόνα) – 106,5 εκατ. ευρώ
Πέδρο Πόρο (Τότεναμ) – 106,2 εκατ. ευρώ
Αντόνιο Νούσα (Λειψία) – 104,7 εκατ. ευρώ
Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα) – 101,7 εκατ. ευρώ
Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν) – 100,7 εκατ. ευρώ
Ζερεμί Ντοκού (Μάντσεστερ Σίτι) – 100 εκατ. ευρώ
Νίκο Ο'Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι) – 99,3 εκατ. ευρώ
Ντιν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 99,2 εκατ. ευρώ
Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα) – 98,8 εκατ. ευρώ
Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ (Μάντσεστερ Σίτι) – 97,1 εκατ. ευρώ
Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο Μαδρίτης) – 97 εκατ. ευρώ
Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν) – 96 εκατ. ευρώ
Μπαρτ Φερμπρούχεν (Μπράιτον) – 95,8 εκατ. ευρώ
Μάρτιν Μπατουρίνα (Κόμο) – 95,5 εκατ. ευρώ
Ζοάο Πέδρο (Τσέλσι) – 95 εκατ. ευρώ
Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ) – 94,5 εκατ. ευρώ
Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ) – 94,4 εκατ. ευρώ
Χρήστος Τζόλης (Άρσεναλ) – 92,9 εκατ. ευρώ
Βίκτορ Γκιόκερες (Άρσεναλ) – 92,1 εκατ. ευρώ
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