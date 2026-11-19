Η Μπλάκπουλ ευχήθηκε στον Ίαν Έβατ για τα γενέθλιά του, εντούτοις λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του...

Θα τα θυμάται για καιρό τα 45α του γενέθλια ο Ίαν Έβατ αλλά όχι για τόσο καλό λόγο... Βλέπετε, ο Βρετανός τεχνικός γιόρτασε σήμερα τη συμπλήρωση των 45 του χρόνων, με την Μπλάκπουλ να του εύχεται να τα εκατοστήσει στα social media, εντούτοις μερικές ώρες αργότερα έγινε γνωστή η αποδέσμευσή του!

Ο Έβατ, που ως ποδοσφαιριστής έπαιξε στα Μανταρίνια για επτά χρόνια, βρισκόταν στον πάγκο από τον Οκτώβριο του 2025 αλλά πλήρωσε το μάρμαρο για το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, που έχει φέρει τον σύλλογο στην 20ή θέση της βαθμολογίας της League One και εκτός ζώνης υποβιβασμού στην ισοβαθμία με την Ντονκάστερ.

Αναμενόμενα, το τάιμινγκ της απόλυσης έγινε viral, με τον Έβατ να μένει χωρίς δουλειά τη μέρα που πιθανότατα η οικογένειά του τον περίμενε στο σπίτι με τούρτα και δώρα...