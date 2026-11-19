Μπλάκπουλ: Ευχήθηκαν στον προπονητή για τα γενέθλιά του και μετά τον απέλυσαν
Θα τα θυμάται για καιρό τα 45α του γενέθλια ο Ίαν Έβατ αλλά όχι για τόσο καλό λόγο... Βλέπετε, ο Βρετανός τεχνικός γιόρτασε σήμερα τη συμπλήρωση των 45 του χρόνων, με την Μπλάκπουλ να του εύχεται να τα εκατοστήσει στα social media, εντούτοις μερικές ώρες αργότερα έγινε γνωστή η αποδέσμευσή του!
Ο Έβατ, που ως ποδοσφαιριστής έπαιξε στα Μανταρίνια για επτά χρόνια, βρισκόταν στον πάγκο από τον Οκτώβριο του 2025 αλλά πλήρωσε το μάρμαρο για το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, που έχει φέρει τον σύλλογο στην 20ή θέση της βαθμολογίας της League One και εκτός ζώνης υποβιβασμού στην ισοβαθμία με την Ντονκάστερ.
Αναμενόμενα, το τάιμινγκ της απόλυσης έγινε viral, με τον Έβατ να μένει χωρίς δουλειά τη μέρα που πιθανότατα η οικογένειά του τον περίμενε στο σπίτι με τούρτα και δώρα...
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BLACKPOOL SACK EVATT ON BIRTHDAY 🚨🎂 Blackpool have SACKED under pressure manager Ian Evatt after a 1-0 defeat to AFC Wimbledon last weekend… The sacking has come just hours after the club wished him a happy birthday earlier this morning 😢 Blackpool sit 20th in the league and have won just 3 league games all season, with fans completely losing faith in the manager in the last few weeks 😳 The timing of that however is brutal…— The92Bible (@The92Bible) November 19, 2026
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