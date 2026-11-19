Η Γκενκ εγκαινίασε το νέο, υπερσύγχρονο προπονητικό της κέντρο και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Η Γκενκ έδειχνε ανέκαθεν συνέπεια σε θέματα εγκαταστάσεων και υποδομών, κάτι που της έχει επιτρέψει να βγάλει ποδοσφαιριστές όπως ο Τιμπό Κουρτουά, ο Κέβιντ Ντε Μπρόινε και πιο πρόσφατα ο... δικός μας, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Τώρα, το βελγικό κλαμπ πήγε στο επόμενο επίπεδο, εγκαινιάζοντας το νέο της προπονητικό κέντρο, ονόματι H. Essers Training Centre, που πήρε το όνομά του από την τοπική, ομώνυμη εταιρεία μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, οι εντυπωσιακές νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τρία προπονητικά γήπεδα εξοπλισμένα με συστήματα έξυπνων καμερών, εκτεταμένους χώρους αποκατάστασης και ένα σύγχρονο γυμναστήριο 1.400 τετραγωνικών μέτρων, τη στιγμή που το προηγούμενο γυμναστήριο της Γκενκ είχε έκταση μόλις... εξήντα!

Παράλληλα, οι νεαροί ποδοσφαιριστές του βελγικού κλαμπ θα μπορούν να υποβάλλονται σε εργομετρικές εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο. Το νέο προπονητικό κέντρο στοίχισε 20 εκατομμύρια ευρώ στην Γκενκ, με τις εργασίες να κρατούν τρία χρόνια.